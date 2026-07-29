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Xuất siêu của doanh nghiệp FDI giảm mạnh

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V. Hằng

ANTD.VN - Dù vẫn xuất siêu 7,55 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026 song so với cùng kỳ năm 2025, mức giảm của cán cân thương mại khối doanh nghiệp FDI lên tới gần 65%.

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Doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kim ngạch xuất cả nước

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2026 đạt 79,95 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng 5/2026, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2025, con số này tăng 41,04%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 416,97 USD, tăng 38,85% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 75,86% tổng giá trị trao đổi thương mại của cả nước và cao hơn mức 69,5% của cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, về cán cân thương mại, trong tháng 6/2026, khu vực doanh nghiệp FDI xuất siêu đạt 1,48 tỷ USD, nâng tổng giá trị xuất siêu của khối doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 7,55 tỷ USD.

Tuy vậy, con số này so với cùng kỳ năm 2025 vẫn giảm 64,96%, trong khi đó, các doanh nghiệp cả nước nhập siêu trong tháng 6/2026 đạt 2,64 tỷ USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị nhập siêu của các doanh nghiệp cả nước đạt 16,66 tỷ USD.

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Từ khóa:

#Doanh nghiệp FDI #xuất siêu

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