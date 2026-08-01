Người thôi chức vụ tại Bộ Khoa học Công nghệ bị hạn chế quản lý doanh nghiệp tới 2 năm?

ANTD.VN - Người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ KHCN khi thôi quyền hạn bị hạn chế tham gia quản lý doanh nghiệp tới 12 tháng, trong khi người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải chờ tới 24 tháng.

Thông tư 32/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập hoặc giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ có hiệu lực từ 1/8/2026.

Theo Điều 4 Thông tư này, các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ mà người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý gồm:

Nghiên cứu khoa học; Phát triển công nghệ; Đổi mới sáng tạo; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Bưu chính; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện;

Công nghiệp công nghệ số; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Giao dịch điện tử; Trí tuệ nhân tạo; Quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ làm đại diện chủ sở hữu;

Chương trình, nhiệm vụ, đề án và dự án thuộc các lĩnh vực trên do người thôi giữ chức vụ, quyền hạn khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quy định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Cụ thể, với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực quy định tại các khoản từ 1-6 Điều 4 Thông tư này là đủ 6 tháng kể từ ngày thôi quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực quy định tại các khoản từ 7-14 Điều 4 Thông tư này là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực quy định tại các khoản từ 1-6 Điều 4 Thông tư này là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực quy định tại các khoản từ 7-14 Điều 4 Thông tư này là đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt chương trình, nhiệm vụ, đề án và dự án, thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp là thời hạn thực hiện xong chương trình, đề án và dự án.

Như vậy, người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạn chế tham gia quản lý doanh nghiệp từ 6 - 12 tháng, trong khi người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải chờ từ 12 - 24 tháng, tùy lĩnh vực từng phụ trách. Riêng người trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, thẩm định hoặc phê duyệt chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án thì không được tham gia quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực đó cho đến khi dự án hoàn thành.