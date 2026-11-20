ANTD.VN - Trong phiên họp sáng nay, 20/11, với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời làm rõ việc áp dụng các tiêu chí này tại thời điểm xét hỗ trợ.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí trong dự thảo luật đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm khả thi, ổn định và dễ áp dụng trong thực tiễn.

Về việc áp dụng các tiêu chí này đối với doanh nghiệp mới thành lập khi chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định các trường hợp này tại nghị định hướng dẫn, bảo đảm xác định đúng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác và không quy định thêm tiêu chí trái với quy định của luật.

Kết quả biểu quyết

Liên quan đến chính sách thuế, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các chính sách hỗ trợ về thuế theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, dự thảo luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ, đồng thời rà soát quy định tại dự thảo luật để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để nâng cao việc tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo luật đã chỉnh lý và bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ, quy định khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Qua đó, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành luật các quy định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, công tác kiểm tra việc bố trí quỹ đất.

Về mua sắm công và phát triển thị trường, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý quy định tại dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị các gói thầu của cơ quan, tổ chức mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng tỷ lệ theo quy định, hoặc trường hợp cơ quan, tổ chức không có gói thầu có giá trị dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính phủ sẽ tiếp tục quy định cụ thể về phương pháp tính tỷ lệ giá trị gói thầu, trách nhiệm công khai kết quả thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kiểm tra và xử lý việc chia nhỏ gói thầu, bảo đảm thống nhất với pháp luật về đấu thầu…