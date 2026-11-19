ANTD.VN - Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo.

335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số vừa được tôn vinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gửi lời cảm ơn tới những thầy cô vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề ở khắp các vùng miền.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Trước đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục có trách nhiệm trang bị tri thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ, đồng thời bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Tri ân các thế hệ nhà giáo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gửi lời cảm ơn tới những thầy cô vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề ở khắp các vùng miền. “Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em”, Thứ trưởng chia sẻ. Theo Thứ trưởng, sự tiến bộ của học trò qua từng ngày là một trong những dấu ấn sâu sắc nhất của người thầy.

“Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy lan toả, sâu rễ, bền gốc trong đời sống của thế hệ trẻ hôm nay”, Thứ trưởng bày tỏ.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GDĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Những thầy, cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương, vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn, sẻ chia với học sinh và cộng đồng.

Bộ GDĐT trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước.

Có những nỗ lực khó quy thành một giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày ấy góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là ở những nơi điều kiện dạy học chưa thuận lợi. Bởi vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 cũng mang ý nghĩa tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang làm nghề dạy học.

Tại buổi lễ, Bộ GDĐT trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.