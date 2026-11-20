ANTD.VN - Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), ngày 20/11/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 20 đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và lấy ý kiến góp ý đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh.

Đội CC&CNCH khu vực số 20 đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và lấy ý kiến góp ý đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh.

Tại hội nghị, Đội CC&CNCH khu vực số 20- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã thông tin đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực PCCC&CNCH; đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến quy trình, thành phần hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Qua đó, giúp các đơn vị nắm bắt đầy đủ hơn những quy định, yêu cầu cần thiết, hạn chế những khó khăn, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Với tinh thần cầu thị, dân chủ và thẳng thắn, hội nghị đã dành thời gian để lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp. Nhiều nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và quá trình thực hiện các quy định, thủ tục trong PCCC&CNCH. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề còn chưa rõ trong quá trình thực hiện, những bất cập khi chuẩn bị hồ sơ, cũng như đề xuất giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về an toàn PCCC&CNCH.

Thượng tá Trần Sỹ Quỳnh – Đội trưởng trực tiếp trao đổi, giải đáp tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp

Trên cơ sở các ý kiến được nêu tại hội nghị, Chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 20 đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung thuộc thẩm quyền; hướng dẫn cụ thể đối với những vấn đề doanh nghiệp còn chưa nắm rõ, đồng thời phân tích, làm rõ các quy định có liên quan và đề xuất hướng xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn trước mắt, giúp doanh nghiệp hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH.

Đại diện cơ quan, doanh nghiệp phát biểu ý kiến, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác PCCC&CNCH

Bên cạnh nội dung đối thoại về thủ tục hành chính, hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp, nhận xét, đánh giá của đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong và văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là những thông tin quan trọng để đơn vị tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Với tinh thần cầu thị, dân chủ và thẳng thắn, hội nghị đã dành thời gian để lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp

Thông qua hội nghị, Đội CC&CNCH khu vực số 20 tiếp tục khẳng định tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kịp thời giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, không để những bất cập trong quá trình hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính trở thành rào cản đối với hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp để đơn vị tự đánh giá, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.