ANTD.VN - Ngày 19/11/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp UBND phường Long Biên tổ chức hội nghị đánh giá kiểm tra, xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá kết quả rà soát, kiểm tra trên địa bàn và thống nhất đẩy mạnh xử lý tại UBND phường Long Biên

Thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 phối hợp UBND phường Long Biên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả rà soát, kiểm tra trên địa bàn và thống nhất phương án xử lý trong thời gian tới.

Đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 báo cáo kết quả rà soát, xử lý

Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường, Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Môi trường và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 tiến hành đánh giá, rà soát, đối chiếu danh sách các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập kết, lưu giữ hàng hóa thuộc diện kiểm tra theo Kế hoạch; đánh giá tiến độ thực hiện; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định tình trạng pháp lý về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy của từng cơ sở.

Tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá kết quả, giải quyết theo đúng tiến độ, kế hoạch thành phố đề ra

Về nội dung rà soát, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra đồng bộ cả ba nhóm vấn đề: việc sử dụng đất; trật tự xây dựng và điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Mỗi trường hợp được phân loại theo hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp đã xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan; đồng thời ghi nhận đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, người quản lý, ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Môi trường phường Long Biên thông báo kết quả rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở kho bãi, hàng hóa trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các bên thống nhất quan điểm xử lý dứt điểm, triệt để theo từng ngành, lĩnh vực; các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng phải được xử lý ngay. Việc giảm, ngừng cung cấp điện, nước đối với cơ sở vi phạm chỉ thực hiện khi có căn cứ pháp lý và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Long Biên và các phòng, ban chức năng của phường tiếp tục duy trì, triển khai có hiệu quả và tham mưu biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, không chấp hành, bảo đảm xử lý dứt điểm theo lộ trình, góp phần giữ gìn trật tự xây dựng, quản lý đất đai và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Long Biên.