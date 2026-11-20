ANTD.VN - Từ ngày 1/1/2027, chuẩn nghèo nông thôn tăng lên 2,2 triệu đồng, kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu và khoản hỗ trợ của nhà nước tăng theo.

Mức đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ năm 2027

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về những thay đổi về mức đóng tối thiểu và mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2027.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (hiện bằng mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Hiện mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng. Như vậy, thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng. Điều đó có nghĩa là mức đóng thấp nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 330.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP, tiêu chí thu nhập của chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 (áp dụng từ ngày 01/01/2027) ở khu vực nông thôn là 2.200.000 đồng/người/tháng; ở khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/01/2027, thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất là 2.200.000 đồng/tháng; mức đóng thấp nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 484.000 đồng/tháng.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện), ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức hỗ trợ bằng 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu; bằng 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% đối với người tham gia khác.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2027 tối thiểu (có hỗ trợ) như sau: