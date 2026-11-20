ANTD.VN - Cho người khác dùng chung tài khoản, tải danh sách khách hàng về máy cá nhân, tự ý chuyển dữ liệu ra ngoài… Những thao tác tưởng như đơn giản khi dùng Internet tại doanh nghiệp có thể khiến người lao động bị xử phạt hàng chục triệu đồng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường nếu gây thiệt hại. Video của Báo An ninh Thủ đô điểm lại các quy định của Luật An ninh mạng, Nghị định 330/2026/NĐ-CP, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự cùng 5 điều người lao động cần ghi nhớ.