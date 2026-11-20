ANTD.VN -Theo quy định mới nhất vừa được Quốc hội thông qua, quy trình trở thành luật sư đã được rút gọn từ 4 bước xuống 2 bước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí…

Với 470/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, trong phiên họp sáng nay, 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Luật sư (sửa đổi).

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Luật sư (sửa đổi), về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư (Điều 7), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp đối với người có bằng luật sau đại học tại các quốc gia không đào tạo cử nhân luật, như Juris Doctor tại Mỹ, Canada...

Quy định này tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế. Để kiểm soát chất lượng đầu vào, các trường hợp này không được miễn, giảm thời gian tập sự - tức là phải hoàn thành 12 tháng đào tạo nghề, 12 tháng tập sự và đạt Kỳ thi quốc gia về luật sư.

Kết quả biểu quyết

Về Kỳ thi quốc gia về luật sư (Điều 10), khoản 2 Điều 10 của dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập, gồm lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Phó Chủ tịch thường trực, cùng đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, chuyên gia và luật sư.

Mô hình này chuyển đổi một cách căn bản bản chất đánh giá, từ chỉ kiểm tra kết quả tập sự sang đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề. Việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ giúp giảm thủ tục từ 4 bước xuống còn 2 bước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dự thi…

Về thành viên góp vốn (Điều 19), việc mở rộng chủ thể góp vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và sức cạnh tranh của các hãng luật Việt Nam. Để phòng ngừa nguy cơ can thiệp vào hoạt động hành nghề luật sư, dự thảo Luật đã quy định thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành về chuyên môn, không can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của luật sư, không tiếp cận bí mật khách hàng; không xung đột lợi ích.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Điều 19 của dự thảo Luật đã bổ sung quy định về tỷ lệ vốn góp của thành viên không phải luật sư không quá 30% vốn điều lệ; dự thảo Nghị định (Điều 25) quy định công ty luật phải có từ 10 luật sư thành viên trở lên, hoạt động liên tục tối thiểu 5 năm và có lãi; chỉ cho phép thành viên góp vốn là pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực có khả năng hỗ trợ cho công ty luật như doanh nghiệp về công nghệ hoặc định chế tài chính.

Về xử lý kỷ luật đối với luật sư (Điều 33), dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng xác định quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng trong nội bộ tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đồng thời không quy định trong dự thảo Luật về quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân đối với quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi danh sách luật sư để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Quyền khởi kiện ra Tòa án khi có tranh chấp hoặc khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm, gây thiệt hại là quyền hiến định và quyền tố tụng đã được điều chỉnh trực tiếp bởi pháp luật về tố tụng dân sự; do đó, Luật Luật sư với tính chất là luật chuyên ngành điều chỉnh về tổ chức và hành nghề luật sư không quy định lại các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tố tụng.