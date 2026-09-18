Người đàn ông có hành vi chưa đẹp tại miếu Bản Thổ bị mắc bệnh tâm thần

ANTD.VN - Chỉ huy Công an phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết người đàn ông trong clip có hành vi chưa đẹp tại miếu Bản Thổ được đăng tải trên mạng xã hội bị mắc bệnh tâm thần, không phải "ngáo đá".

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Từ Liêm phát hiện trên mạng xã hội có clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông dùng tay đập phá khiến ban thờ trước cửa miếu Bản Thổ đổ hư hỏng.

Ông Đ.Q.H tại trụ sở cơ quan công an

Hậu quả vỡ 1 mâm bồng bằng sứ, 2 lọ hoa bằng sứ, 2 cây nến đồng méo, 1 cặp đèn hoa sen bằng kim loại, 1 đế khay, 3 chén nước, 1 bát nước, 1 bể cá. Người đàn ông còn có hành vi tiểu tiện tại vị trí này. Từ hình ảnh trên mạng xã hội, có thông tin nghi vấn người đàn ông bị “ngáo đá”.

Nắm được thông tin vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trường, thu thập tài liệu đề xuất xử lý. Qua xác minh làm rõ, xác định người đàn ông trong clip là Đ.Q.H (SN 1977), trú tại địa bàn phường Từ Liêm.

Hồ sơ bệnh án của ông Đ.Q.H

Tiến hành test nhanh ma túy xác định ông Đ.Q.H âm tính. Ông H là bệnh nhân tâm thần, có bệnh án, không phải “ngáo đá” như thông tin ban đầu. Sau sự việc, người nhà đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực miếu Bản Thổ, đền bù thiệt hại và xin lỗi nhà đền.