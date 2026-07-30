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Hành trình truy bắt kẻ đứng trong bóng tối

ANTD.VN - Lợi dụng sự sơ hở của các cửa hàng, tiệm thuốc, tạp hóa... đối tượng đã đột nhập, lục soát trộm tài sản và tẩu thoát không dấu vết. Từ những manh mối mờ nhạt và hệ thống camera an ninh, lực lượng Công an xã Yên Lãng, TP Hà Nội, đã nhanh chóng nhận dạng chân dung và hướng di chuyển của kẻ gian. Bằng tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, không quản ngày đêm, các chiến sĩ đã tóm gọn đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Chiến công này một lần nữa khẳng định sự bình yên của địa bàn luôn được giữ vững bởi sự tận tụy, mưu trí của lực lượng Công an nhân dân.

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