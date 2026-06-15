Ông Phạm Hồng Hải làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB

ANTD.VN - Ông Phạm Hồng Hải - người vừa rời vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng OCB - vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam.

Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank Việt Nam (UOB Việt Nam) hôm nay công bố bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 15/6/2026.

Trên cương vị này, ông Phạm Hồng Hải sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc UOB Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Hải

Ông Phạm Hồng Hải tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM và sở hữu Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Tài chính do Viện Dịch vụ Tài chính, Vương quốc Anh cấp.

Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Trước đó, ông có 28 năm làm việc tại HSBC, từng đảm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cùng nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao trong Khối Ngân hàng Toàn cầu và Thị trường vốn tại Việt Nam và Canada. Trong suốt thời gian công tác, ông đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả phân khúc khách hàng và xây dựng các đội ngũ hiệu suất cao.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và tiếp tục mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực. Việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo khi mở rộng hiện diện tại thị trường.

Với kinh nghiệm sâu rộng và sự am hiểu ngành, ông Hải sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các ưu tiên chiến lược, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển cũng như khả năng kết nối của Việt Nam trong khu vực”.