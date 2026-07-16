Thủ đô Kiev rung chuyển vì tên lửa đạn đạo ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch EC

ANTD.VN - Rạng sáng 15-7 (giờ địa phương), Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một trận oanh tạc bằng tên lửa đạn đạo dồn dập.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Ukraine nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kết thúc chuyến thăm nhằm thắt chặt các cam kết viện trợ quốc phòng cho Ukraine.

Theo phóng viên AFP tại hiện trường, một loạt tiếng nổ lớn trên bầu trời Kiev cùng những vệt sáng chói lòa xuất hiện ngay sau khi lực lượng không quân Ukraine phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo đang lao tới với tốc độ cực lớn.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, xác nhận một nhà kho đã bị đánh trúng trực diện và nhiều mảnh vỡ tên lửa đánh chặn rơi xuống các khu vực phi dân cư.

Cùng lúc, thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine cũng bị tấn công dồn dập bởi các phi đội máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Kể từ tháng trước, Nga đã thay đổi chiến thuật, tăng cường tần suất sử dụng tên lửa đạn đạo để oanh tạc Kiev.

Đây là loại vũ khí sở hữu tốc độ siêu việt và quỹ đạo bay cực kỳ phức tạp. Để vô hiệu hóa lưới lửa phòng không của Ukraine, nhiều loạt đạn phóng dồn dập liên tiếp, khiến hệ thống phòng thủ của đối phương rơi vào tình trạng quá tải và mất khả năng phản ứng.

Trận tập kích diễn ra vào đúng thời điểm hệ thống phòng không của Ukraine đang lâm vào cuộc khủng hoảng đạn dược nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Kiev đang cạn kiệt nguồn tên lửa đánh chặn PAC-3 - dòng đạn tối tân duy nhất tích hợp trong hệ thống Patriot do Mỹ viện trợ có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ý định cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-7 cũng bày tỏ kỳ vọng dây chuyền sản xuất này có thể khởi động trong năm nay.