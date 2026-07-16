IAEA lên án vụ tấn công UAV sát hại kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

ANTD.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) sát hại kỹ sư trưởng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gọi đây là một "hành vi bạo lực không thể chấp nhận được".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tuyên bố của IAEA trên mạng xã hội X ngày 15-7 cho biết, cơ quan này đã nhận được thông báo từ phía Nga về việc kỹ sư trưởng của nhà máy thiệt mạng trong một đợt tập kích UAV ở khu vực lân cận vào cùng ngày.

Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh vụ tấn công không chỉ là hành vi bạo lực trực tiếp nhắm vào nhân sự quản lý cấp cao của nhà máy, mà còn đặt an toàn hạt nhân của toàn khu vực vào tình trạng báo động đỏ.

"IAEA khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi tấn công nhắm vào hoặc xảy ra gần các cơ sở hạt nhân, cũng như đối với lực lượng nhân sự đang làm việc tại đây", ông Grossi tuyên bố.

IAEA cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tập kích UAV liên tiếp xảy ra tại thành phố Enerhodar - nơi sinh sống của phần lớn kỹ sư và công nhân vận hành nhà máy Zaporizhzhia.

Theo báo cáo từ ban quản lý nhà máy, các đợt tấn công hôm 12-7 đã gây thương vong cho nhiều nhân viên và nhà thầu phụ, đồng thời tàn phá nghiêm trọng các hạ tầng dân sự thiết yếu tại địa phương.