Công an xã hướng dẫn shipper dùng VNeTraffic và kỹ năng lái xe an toàn

ANTD.VN - Áp lực giao hàng khiến lực lượng shipper dễ vi phạm pháp luật và đối mặt nguy cơ tai nạn. Để chủ động phòng ngừa, công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) đã đổi mới cách làm, trực tiếp trang bị kỹ năng sinh tồn trên phố và hướng dẫn đội ngũ này ứng dụng công nghệ số VNeTraffic vào bảo đảm an toàn.

Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) đổi mới cách tuyên truyền giao thông cho shipper

Sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo sự gia tăng đột biến của lực lượng giao hàng. Hình ảnh những chiếc xe máy lỉnh kỉnh hàng hóa len lỏi khắp các tuyến phố, ngõ xóm từ sáng sớm đến đêm muộn đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống đô thị.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại chực chờ những rủi ro tai nạn. Việc phải di chuyển với tần suất dày đặc, chịu áp lực thời gian để kịp tiến độ giao hàng khiến một bộ phận shipper có thói quen bỏ qua các quy tắc an toàn cơ bản như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, hay phổ biến nhất là việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu địa chỉ, liên lạc với khách hàng.

Nhận diện rõ những "điểm nghẽn" này và phát huy tinh thần xung kích của Tuổi trẻ Công an nhân dân trong phong trào thi đua “Ba nhất”, sáng 9/6/2026, Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và rèn luyện kỹ năng phòng tránh tai nạn. Buổi làm việc thu hút sự tham gia của 36 nhân viên giao hàng thuộc các đơn vị chuyển phát nhanh đang có cường độ hoạt động cao trên địa bàn gồm Viettel Post, J&T Express và SPX Express.

Đến tận nơi các shipper làm việc, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hồng Sơn đã tạo ra một không gian trao đổi cởi mở, bám sát thực tiễn. Những tình huống giao thông thực tế, các "điểm mù" nguy hiểm hay các lỗi vi phạm thường nhật của giới shipper được đưa ra "mổ xẻ".

Lực lượng chức năng đã phân tích cặn kẽ những hậu quả khôn lường từ một phút bất cẩn. Qua đó, một thông điệp mạnh mẽ được truyền tải: Tai nạn giao thông không chỉ tước đi sinh mạng, sức khỏe của người cầm lái mà còn để lại hệ lụy kinh tế, tinh thần nặng nề cho cả gia đình và toàn xã hội.

Bên cạnh việc chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật, lực lượng Công an còn chú trọng hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn thiết yếu trên đường phố. Các tài xế được trang bị phương pháp quan sát, phán đoán quỹ đạo di chuyển của các phương tiện trọng tải lớn, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi gặp thời tiết cực đoan hoặc đường trơn trượt. Mục tiêu cốt lõi là giúp mỗi nhân viên giao hàng hình thành phản xạ tự vệ, biết cách làm chủ tay lái trước những biến cố bất ngờ.

Điểm nhấn mang tính đột phá trong buổi tuyên truyền là việc Công an xã trực tiếp hướng dẫn đội ngũ shipper cài đặt, làm quen với ứng dụng VNeTraffic. Đây là nền tảng do Bộ Công an phát triển, tích hợp hàng loạt tính năng hỗ trợ thiết thực.

Thông qua VNeTraffic, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin vi phạm, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, đồng thời có thể gửi trực tiếp các phản ánh, kiến nghị về bất cập hạ tầng, điểm đen ùn tắc hoặc các hành vi vi phạm giao thông trên lộ trình di chuyển.

Đối với những người lấy mặt đường làm môi trường làm việc chính như shipper, ứng dụng này được ví như một "trợ lý ảo" đắc lực, góp phần minh bạch và số hóa quy trình tương tác giữa người dân với cơ quan bảo vệ pháp luật.

Sự đồng thuận từ phía những người làm nghề được thể hiện rõ qua thái độ tiếp thu nghiêm túc và những màn tương tác sôi nổi. Với họ, sau buổi tuyên truyền, mỗi đơn hàng trao tay khách không đơn thuần chỉ là hoàn thành chỉ tiêu công việc, mà trên hết, hành trình ấy phải được đặt trên lằn ranh của sự an toàn tuyệt đối.

Có thể nói, những hoạt động bám cơ sở sát sao là minh chứng rõ nét cho phương châm "gần dân", cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất" vào thực tiễn của lực lượng Công an xã Hồng Sơn. Từ những nỗ lực bền bỉ mang tính "mưa dầm thấm lâu", ý thức thượng tôn pháp luật đang từng bước được bồi đắp, trực tiếp góp phần xây dựng một môi trường giao thông Thủ đô văn minh, an toàn, bắt đầu từ chính những người đang ngày đêm "giữ nhịp" cho dòng chảy hàng hóa.