Ông Phạm Quang Hưng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

ANTD.VN - Ông Phạm Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được Thành ủy Hà Nội tiếp nhận về công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định đến đồng chí Phạm Quang Hưng

Ngày 9-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1955-QĐ/TU ngày 5-6-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Phạm Quang Hưng, sinh năm 1978, là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác tại cơ quan dân cử, cơ quan hành chính địa phương và cơ quan Trung ương.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị tân Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.