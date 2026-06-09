Đại úy Công an Hà Nội 41 lần hiến máu: 'Phần thưởng lớn nhất là nhịp đập bình yên của nhân dân'

ANTD.VN - Trong 2 ngày 8 và 9-6, tại Hà Nội và tỉnh Phú Thọ diễn ra Chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Mang trên vai sắc phục và huy hiệu Công an Thủ đô anh hùng, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng mang đến sự kiện không chỉ là bảng thành tích ấn tượng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới hàng ngàn đồng đội đang lặng lẽ coi hiến máu là "mệnh lệnh từ trái tim".

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Đại úy Nguyễn Huy Hoàng vinh dự nhận Bằng khen trên bục vinh danh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

"Phần thưởng lớn nhất là nhịp đập bình yên"

Năm nay đánh dấu chặng đường 18 năm kể từ khi Chương trình Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần đầu được tổ chức (năm 2008). Nổi bật trong danh sách vinh danh năm nay, là đại diện duy nhất của Công an Hà Nội, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1994), Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô, gây ấn tượng mạnh với 41 lần trực tiếp hiến máu và vận động hiến máu hơn 3.000 đơn vị máu 5 năm liên tục.

Bề dày thành tích của nam sĩ quan trẻ từng được Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Thế nhưng, khi nhắc về vinh dự lọt Top 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, người thủ lĩnh thanh niên chọn cách nói khiêm nhường.

"Khi đứng ở lễ tôn vinh, điều tôi nghĩ đến không phải là mình đã hiến bao nhiêu đơn vị máu. Tôi nghĩ đến những hi vọng được thắp sáng khi bệnh nhân vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, nghĩ đến ánh mắt rạng rỡ của gia đình bệnh nhân khi đón nhận tin vui từ bác sĩ. Phần thưởng lớn nhất đối với tôi và những người lính Công an không nằm ở giấy khen, mà là nhịp đập bình yên của nhân dân được giành lại từ tay tử thần" Đại úy Hoàng trải lòng.

Với anh, nhiệm vụ của tuổi trẻ Công an không chỉ là thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, đi đầu trên trận tuyến phòng chống tội phạm hay miệt mài với đề án chuyển đổi số. Ở một lăng kính dung dị hơn, xắn tay áo hiến máu chính là lúc người chiến sĩ được xích lại gần nhân dân nhất. Mỗi giọt máu cho đi lúc ngặt nghèo là minh chứng sắc nét nhất cho tình quân dân cá nước.

Các đại biểu và những tấm gương hiến máu tiêu biểu của lực lượng vũ trang chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình Tôn vinh năm 2026.

Ký ức Mùng 1 Tết và sự tri ân những cống hiến thầm lặng

Hành trình gieo mầm sự sống của Đại úy Hoàng bắt đầu từ những ngày còn là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tới khi trở thành Thủ lĩnh thanh niên của CATP. Trong chuỗi ký ức dài ấy, chuyến đi đáng nhớ vào rạng sáng mùng 1 Tết Quý Mão (2023) luôn khiến anh rưng rưng mỗi khi nhớ lại.

Đó là lúc cháu Đỗ Minh K. (3 tuổi, quê Võ Nhai, Thái Nguyên) đang cấp cứu trong tình trạng xuất huyết dưới da đặc biệt nguy kịch, cần bổ sung tiểu cầu gấp. Gác lại hơi ấm của mâm cỗ tân niên bên gia đình, anh gấp rút lên đường băng qua những con phố vắng lặng buổi sớm mai.

"Khi nhìn dòng máu của mình được máy ly tâm phân tách để truyền sang cơ thể nhỏ bé kia, cảm giác thiêng liêng dâng trào khó tả. Nhất là khi biết bố cháu K. cũng là đồng nghiệp - một chiến sĩ Công an xã cắm bản ở vùng cao. Lần hiến máu ấy không chỉ là trách nhiệm với dân, mà còn là tình đồng chí ruột thịt sẵn sàng chi viện cho nhau lúc khốn cùng" nam sĩ quan bộc bạch. Niềm vui vỡ òa vào mùng 5 Tết khi gia đình gửi thư báo tin cháu đã qua cơn nguy kịch.

Từ những giọt máu cá nhân, Đại úy Hoàng đã thổi bùng lên ngọn lửa nhân ái trong toàn lực lượng. Hiện Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện do anh làm Chủ nhiệm đã phát triển tới 65 cơ sở trực thuộc với 6.389 thành viên, từng xuất sắc đoạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022.

Đội quân ấy đã thực hiện 149 lượt chi viện khẩn cấp, kịp thời giành lại sinh mạng cho 59 bệnh nhân ngay tại các bệnh viện ở Thủ đô. Qua chuỗi Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" của Tuổi trẻ Công an Thủ đô, CLB đã phối hợp tổ chức 155 buổi, thu về hơn 36.200 đơn vị máu an toàn.

Nụ cười rạng rỡ của Đại úy Nguyễn Huy Hoàng trong một lần trực tiếp tham gia hiến máu, góp phần giành lại sự sống cho người bệnh.

Khi nhắc về những con số biết nói ấy, Đại úy Hoàng khẳng định danh hiệu anh nhận được thực chất là thành quả của cả một tập thể.

Anh dành lời tri ân sâu sắc tới những đồng đội thầm lặng như Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi. Mang trong mình nhóm máu hiếm, chị được anh em nể trọng gọi là "ngân hàng máu sống", người luôn duy trì điện thoại 24/7 để lao đi trong đêm đông buốt giá hay những ngày mưa bão ngập trời. Cùng với chị, còn có hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ lực lượng mũi nhọn cho đến công an các phường luôn thầm lặng hiến dâng.

Đặc biệt, Đại úy Hoàng không quên nhắc đến mạch nguồn sức mạnh lớn lao nhất. "Phong trào sẽ không thể lan tỏa sâu rộng nếu thiếu đi ngọn lửa từ các đồng chí lãnh đạo. Trong các đợt phát động, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Công an Thành phố trực tiếp xắn tay áo hiến máu vì nhân dân đã trở thành 'mệnh lệnh không lời' lay động nhất.

Khi người chỉ huy làm gương dấn thân, mỗi đoàn viên thanh niên chúng tôi đều cảm thấy vinh dự, tự hào và vững tin hơn trên hành trình cống hiến," Đại úy Hoàng tâm sự.