Lãnh đạo các thành phố ASEAN tham quan, khảo sát các di sản tiêu biểu của Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN năm 2026, ngày 09/6, đoàn đại biểu quốc tế và trong nước đã có hành trình tham quan, khảo sát thực tế tại tại 02 Khu di sản, di tích tiêu biểu của Thủ đô.

Đây không chỉ là hoạt động ngoại giao văn hóa ý nghĩa mà còn là cơ hội vàng để Thủ đô quảng bá hình ảnh điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng" tới các nhà quản lý đô thị hàng đầu khu vực.

Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN diễn ra từ ngày 07/6/2026 đến ngày 10/6/2026 do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức. Đây là diễn đàn quan trọng quy tụ lãnh đạo các địa phương trong khu vực cùng các chuyên gia nghiên cứu uy tín nhằm thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực tối ưu hóa công nghệ hiện đại và xây dựng mạng lưới đô thị thông minh, bền vững, Hội nghị đóng vai trò là nơi chia sẻ những sáng kiến quản trị đô thị thực tiễn.

Với vị thế là thành phố đi đầu về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Hà Nội đã chủ động dẫn dắt, đưa Hội nghị trở thành nhịp cầu kết nối thực chất giữa các thủ đô trong khu vực. Bên cạnh các cuộc gặp gỡ song phương của Lãnh đạo Hà Nội với một số Lãnh đạo thành phố ASEAN, Sở Du lịch Hà Nội đã chủ trì tổ chức chương trình tham quan cho các đại biểu tại hai địa danh biểu tượng là Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đoan đại biểu thăm Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: VGP

Vào ngày 09/6/2026, đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều thành phố lớn trong khu vực như: Luang Prabang và Vientiane (Lào); Siem Reap và Preah Sihanouk (Campuchia); Yangon và Mandalay (Myanmar); Bangkok (Thái Lan); Dili (Timor-Leste); Sumedang (Indonesia)... cùng các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã bắt đầu hành trình tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Tại đây, trong không gian của Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010, các đại biểu đã tham quan Cổng thành Đoan Môn và thưởng thức chương trình nghệ thuật múa rối nước truyền thống – một loại hình nghệ thuật độc đáo đậm chất văn hóa Việt.

Đoàn cũng dành thời gian tìm hiểu lịch sử qua các thời kỳ tại Phòng trưng bày Thăng Long - Hà Nội, chiêm ngưỡng những báu vật Hoàng cung và đứng trước Thềm Rồng điện Kính Thiên – trung tâm quyền lực của Hoàng thành qua nhiều triều đại phong kiến.

Đặc biệt, việc tham quan di tích Nhà và Hầm D67 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo ASEAN, khi đây là nơi gắn liền với những quyết sách quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Điểm đến tiếp theo trong hành trình là Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Được biết đến là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo, nơi đây đã mang đến cho các đại biểu một cái nhìn sâu sắc về nền giáo dục khoa bảng của Việt Nam xưa.

Đoàn đại biểu tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đoàn đại biểu đã tham quan các khu vực tiêu biểu như Khu Nhập Đạo, Khuê Văn Các và đặc biệt là Vườn bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Không gian trưng bày Quốc Tử Giám và Khu Thái Học, các đại biểu đã trực tiếp trải nghiệm hoạt động trưng bày mang tên "Sĩ tử". Thông qua đó, các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN cùng các chuyên gia quốc tế có thêm góc nhìn chân thực về cuộc đời và sự nghiệp đèn sách của những người học trò thời xưa, từ đó hiểu rõ hơn về những giá trị văn hiến bền vững mà dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ.

Chương trình tham quan không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những giá trị lịch sử đặc sắc mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các thành phố trong khu vực. Qua sự kiện này, thành phố Hà Nội mong muốn quảng bá rộng rãi hình ảnh một Thủ đô phát triển năng động nhưng vẫn trân trọng và bảo tồn vẹn nguyên những giá trị di sản văn hóa.

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