Chắc thế trận bảo vệ tuyệt đối an toàn Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội

ANTD.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu quốc tế, Công an TP Hà Nội đã chủ động huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng các phương án bảo vệ nghiêm ngặt từ vòng ngoài đến vòng trong. Vượt qua những bất lợi của thời tiết, các cán bộ chiến sĩ đã kiên trì bám chốt, thiết lập "lá chắn thép" vững chắc tại mọi điểm cầu sự kiện, thể hiện rõ phong thái chuyên nghiệp và trách nhiệm cao của lực lượng Công an Thủ đô.