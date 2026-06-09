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Chính trị - Xã hội

Chắc thế trận bảo vệ tuyệt đối an toàn Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội

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Phú Khánh

ANTD.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu quốc tế, Công an TP Hà Nội đã chủ động huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng các phương án bảo vệ nghiêm ngặt từ vòng ngoài đến vòng trong. Vượt qua những bất lợi của thời tiết, các cán bộ chiến sĩ đã kiên trì bám chốt, thiết lập "lá chắn thép" vững chắc tại mọi điểm cầu sự kiện, thể hiện rõ phong thái chuyên nghiệp và trách nhiệm cao của lực lượng Công an Thủ đô.

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Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe chở đại biểu di chuyển qua tuyến đường trung tâm. Công tác dẫn đoàn được phối hợp chặt chẽ, thông suốt từ điểm đón đến địa điểm tổ chức hội nghị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách mời.
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Trước cổng địa điểm tổ chức, từ sáng sớm cán bộ chỉ huy kiểm tra lần cuối trang phục và trang bị của chiến sĩ Cảnh sát cơ động trước khi vào ca. Sự cẩn thận này không phải nghi thức, mà là kỷ luật nghiêm minh của một phương án tác chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước.
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Tổ tuần tra hỗn hợp gồm sĩ quan an ninh và chiến sĩ Cảnh sát cơ động thường xuyên đi kiểm tra vòng ngoài khu vực hội nghị. Lực lượng được phân công rành mạch theo từng vành đai, từng ca, từng vị trí. Mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa rào, bước chân tuần tra vẫn đều đặn, kiên định.
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Cảnh sát giao thông chủ động phân luồng, ưu tiên lối vào thông thoáng cho đoàn xe đại biểu. Công tác điều tiết được thực hiện liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc ảnh hưởng đến lịch trình của khách quốc tế.
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Yêu cầu hiệp đồng không chỉ nằm trên bản kế hoạch bản thảo, mà được quán triệt, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực địa từng giờ.
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Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng. Các lực lượng của CATP đã hiệp đồng chặt chẽ đảm bảo tối đa an ninh, an toàn, sự thuận tiện cho các đại biểu
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Công tác đảm bảo an ninh được triển khai nhiều lớp, khoa học, bài bản
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Phương án phân luồng cũng được thực hiện chủ động, hiệu quả
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Xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH án ngữ sẵn sàng tại vị trí phân công theo phương án tổng thể. Chủ động phòng ngừa mọi tình huống từ sớm, từ xa là nguyên tắc bất di bất dịch khi bảo vệ sự kiện tầm cỡ quốc tế.
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Cán bộ công an tập trung quan sát toàn cảnh khu vực cổng vào địa điểm hội nghị, nơi hàng cờ các quốc gia thành viên ASEAN đang tung bay trong gió. Đây là góc nhìn trực chiến chiến lược, đòi hỏi sự bao quát, nhạy bén và không một phút lơi lỏng.
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Cảnh sát cơ động phân luồng phương tiện dân sinh tại khu vực lân cận, tận tình hướng dẫn người dân di chuyển theo các lộ trình thay thế phù hợp trong thời gian tổ chức hội nghị. Tác phong thân thiện, tận tụy nhưng kiên quyết được duy trì xuyên suốt ca trực kéo dài.
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Cán bộ chỉ huy phân công nhiệm vụ trực tiếp cho từng chiến sĩ Cảnh sát cơ động ngay tại thực địa để kịp thời ứng phó với lưu lượng xe đang lăn bánh phía sau. Trong những ngày diễn ra sự kiện, các chỉ huy luôn trực tiếp cắm chốt tại hiện trường
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Cơn mưa rào trút xuống, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng khoác thêm áo mưa, kiên cường bám chốt không rời vị trí. Công tác hướng dẫn, phân luồng phương tiện vẫn tiếp tục diễn ra đều đặn, giữ cho lối vào địa điểm hội nghị luôn thông thoáng, an toàn.
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Chiến sĩ Cảnh sát cơ động nghiêm trang thực hiện động tác chào điều lệnh khi đoàn xe chở đại biểu di chuyển qua chốt an ninh. Động tác chuẩn mực gửi gắm trọn vẹn thông điệp về lòng hiếu khách, sự trang trọng và phong thái chuyên nghiệp của một Thủ đô bình yên, trưởng thành.

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