Mức thu nhập của lao động Việt Nam tại các thị trường ngoài nước

ANTD.VN - Mỗi năm có 130.000–150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, kiều hối đạt 6–7 tỉ USD, đóng góp lớn cho kinh tế và tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua hợp đồng đạt khoảng từ 130.000 đến 150.000 người mỗi năm. Cụ thể, năm 2022 đạt khoảng 142.000 người, năm 2023 đạt 170.355 người, năm 2024 đạt 157.243 người, năm 2025 đạt 144.345 người.

Thị trường lao động ngoài nước được mở rộng tới 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến hết năm 2025, lực lượng lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài đạt gần 900.000 người, tập trung tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản với khoảng 470.000 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) gần 300.000 lao động, Hàn Quốc khoảng 100.000 lao động. Phần còn lại làm việc tại các thị trường châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và các khu vực khác.

Hằng năm, nguồn thu kiều hối từ người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài gửi về ước đạt 6-7 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào cán cân thanh toán quốc gia. Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhận về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm – là nguồn vốn khởi nghiệp quan trọng cho người lao động hồi hương.

Theo thống kê, thu nhập bình quân (USD/tháng) của người lao động Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm năm 2025 như sau: Nhật Bản 1.300 USD/tháng; Hàn Quốc 1.600 USD/tháng; Đài Loan (Trung Quốc) 1.300 USD/tháng; Macao 1.150 USD/tháng; Cộng hòa Liên bang Đức 2.900 USD/tháng; Đan Mạch 4.000 USD/tháng; Ba Lan 1.270 USD/tháng; Slovakia 1.350 USD/tháng; Romania 1.115 USD/tháng; Hungary 1.000 USD/tháng; Singapore 700 USD/tháng; Saudi Arabia, UAE, Qatar 450 USD/tháng; Canada 2.000 USD/tháng.

So với năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 8% đến 70% tùy thị trường, đặc biệt tại các thị trường châu Âu yêu cầu kỹ năng cao.

Đáng chú ý, không chỉ gia tăng thu nhập, mà thông qua quá trình làm việc ở nước ngoài, một lực lượng lao động được nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khi về nước.