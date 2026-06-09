Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê tại Đà Nẵng

ANTD.VN - Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 người nước ngoài tên L.S.G (35 tuổi, quốc tịch Australia) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là đối tượng có hành vi đập phá, gây thiệt hại nặng nề cho quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng vào cuối tháng 5 vừa qua.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 30-5, tại 1 quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), người này bất ngờ có hành vi côn đồ, hung hãn sau một mâu thuẫn nhỏ với khách đang ngồi trong quán. Đối tượng đã đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá hàng loạt tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí bên trong quán.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với L.S.G

Trước hành vi quá khích của đối tượng, nhiều khách hàng và cả nhân viên phục vụ hoảng loạn tháo chạy ra ngoài đường. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn xông lên tầng lửng đạp cửa, tiếp tục đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán. Chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng mới chấm dứt hành vi gây rối.

Theo xác định ban đầu, quá cà phê thiệt hại khoảng 383 triệu đồng sau vụ đập phá

Vụ việc đã gây mất ANTT nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở và gây tụ tập đông người trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm. Thiệt hại do đối tượng gây ra được xác định gần 383 triệu đồng, bao gồm nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và tài sản khác của khách hàng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá thiệt hại để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Đáng chú ý, đối tượng được xác định có biểu hiện chống đối, không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá thiệt hại để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản.