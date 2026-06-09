Trung ương kỳ vọng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới quản trị quốc gia

ANTD.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Trung ương kỳ vọng Hà Nội phải trở thành trung tâm đổi mới quản trị quốc gia; không chỉ là nơi thụ hưởng cơ chế mà còn là nơi đề xuất và thử nghiệm thể chế…

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 9-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết 01 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Dự và phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp cho biết, mục tiêu sâu xa của việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không phải đơn thuần là sắp xếp bộ máy, mà là xây dựng một nền quản trị hiện đại hơn, gần dân hơn, minh bạch hơn, phản ứng nhanh hơn trước cầu của thực tiễn và phục vụ người dân tốt hơn.

Qua một năm triển khai, khoảng thời gian là chưa dài, nhưng đủ để có những đánh giá ban đầu về tính đúng đắn của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Với riêng Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, thành phố đã chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, với 05 kinh nghiệm nổi bật. Trong đó, Hà Nội đã đột phá về tư duy, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất hơn, triệt để hơn.

Đặc biệt, thành phố đã bước đầu chứng minh được tính đúng đắn, tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với một tư duy quản trị phát triển mới. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền với nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”; đẩy mạnh chuyển đổi số…

“Qua thực tiễn của Hà Nội, chúng ta càng thấy rõ một vấn đề có ý nghĩa chiến lược: Thể chế là nguồn lực. Thể chế cũng là động lực của phát triển. Vì vậy, đổi mới tổ chức bộ máy phải đi cùng đổi mới thể chế. Phân cấp, phân quyền phải đi cùng cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, chuyển đổi số toàn diện, toàn trình. Nếu chỉ thay đổi tổ chức mà không thay đổi thể chế thì hiệu quả cải cách sẽ rất hạn chế” – đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nói.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, Trung ương ghi nhận và sẽ tổng kết, nhân rộng các kinh nghiệm hay của Hà Nội.

Đồng thời, đề nghị thành phố tiếp tục tổng kết thực tiễn, đóng góp những bài học kinh nghiệm cho Trung ương trong một số vấn đề lớn như: hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phân cấp ngân sách, biên chế, vị trí việc làm phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt và sự chênh lệch lớn giữa các xã, phường; đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia; nghiên cứu chính sách đặc thù thu hút nhân lực chất lượng cao…

“Trung ương kỳ vọng Hà Nội phải trở thành trung tâm đổi mới quản trị quốc gia. Không chỉ là nơi thực hiện chủ trương mà còn là nơi kiến tạo những mô hình mới. Không chỉ là nơi thụ hưởng cơ chế mà còn là nơi đề xuất và thử nghiệm thể chế. Không chỉ là đầu tàu về quy mô kinh tế mà còn phải là đầu tàu về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và quản trị phát triển hiện đại” - đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nói.