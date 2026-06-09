Sắp tới, luật sư được ký hợp đồng thường xuyên với cơ quan Nhà nước và tham gia thẩm định dự án trọng điểm?

ANTD.VN - Theo đề xuất mới nhất, luật sư và tổ chức hành nghề được quyền ký hợp đồng thường xuyên với cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, được tham gia thẩm định dự án trọng điểm, dự án đầu tư công…

Hôm nay 9/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng cho biết, Luật Luật sư hiện hành có 94 điều còn dự thảo Luật (sửa đổi) có 6 chương, 36 điều. Về một số nội dung của dự thảo Luật, ông Lê Xuân Hồng cho biết, để nâng cao chất lượng luật sư, dự thảo bổ sung tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị, đạo đức cho luật sư và cho phép giảng viên tại các cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư làm luật sư; đơn giản hoá quy trình trở thành luật sư rút ngắn xuống từ 4 bước xuống 2 bước; gộp việc gia nhập Đoàn luật sư với đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành gia nhập Đoàn luật sư để tập sự hành nghề luật sư; gộp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư với cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (CCHNLS) thành kỳ thi quốc gia để cấp CCHNLS…

Dự thảo Luật bổ sung các hành vi nghiêm cấm như lộ thông tin khách hàng gây hại lợi ích quốc gia, xúi giục khiếu nại sai luật. Luật sư phải bồi dưỡng chính trị hàng năm, thông báo đầy đủ trách nhiệm cho khách hàng và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Dự thảo Luật quy định cụ thể các trường hợp bị thu hồi CCHN, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như không còn đáp ứng tiêu chuẩn là luật sư; không hành nghề liên tục trong 12 tháng; không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 6 tháng; không gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong 2 năm liên tiếp...

Quang cảnh cuộc họp

Dự thảo Luật cũng tập trung sửa đổi và có nhiều điểm mới để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, hiệu quả như nghiêm cấm việc mạo danh luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao; luật sư và tổ chức hành nghề được quyền ký hợp đồng thường xuyên với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; được tham gia thẩm định dự án trọng điểm, dự án đầu tư công…

Để phát triển tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn, chuyên nghiệp, dự thảo cho phép cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn. Tổ chức hành nghề luật sư được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và có nhiều người đại diện theo pháp luật. Các tổ chức này được chủ động quản trị, phân chia lợi nhuận, hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số và được ký hợp đồng dịch vụ điện tử hoặc bằng lời nói trong trường hợp cấp bách.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao dự thảo Luật đã tiếp cận theo hướng thu gọn các quy định, giảm 1/3 số điều so với Luật hiện hành. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo quán triệt các chủ trương xã hội hoá, chuyển giao cho xã hội những việc mà xã hội có thể làm tốt; phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính để tạo điều kiện phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam…

Trên cơ sở báo cáo của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã cho ý kiến về một số vấn đề của dự thảo Luật, bao gồm các quy định về quyền của luật sư tập sự; miễn đào tạo nghề luật sư; kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp CCHNLS; về vị trí pháp lý của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; việc góp vốn của tổ chức HNLS và hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam…