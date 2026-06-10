Chủ tịch Hà Nội phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

ANTD.VN - Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Chỉ thị phát động thi đua sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/6/2026 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2026 - 2030) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (2025 - 2030).

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp thuộc thành phố đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành theo phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát triển khai nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của thành phố. Tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030 bao gồm: nhóm 10 chỉ tiêu về kinh tế; nhóm 18 nhóm chỉ tiêu về văn hoá - xã hội và nhóm 12 nhóm chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường theo Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm và các phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức phát động.

Về tổ chức thực hiện, Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; giao Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền;

Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua.