Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH SPX Express

ANTD.VN - Nhằm kiểm tra đánh giá sự ứng phó sự cố hỏa hoạn, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH SPX Express (địa chỉ: Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở.

Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã truyền đạt tới các học viên những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; phổ biến các văn bản pháp luật về PCCC

Tại Hội nghị tuyên truyền, báo cáo viên Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã truyền đạt tới các học viên những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; phổ biến các văn bản pháp luật về PCCC; các nguyên nhân gây ra cháy nổ; một số biện pháp phòng cháy chữa cháy; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy …

Ngoài ra, các học viên còn được cung cấp những thông tin, phân tích chuyên sâu về những vụ cháy nổ lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng trong năm 2026 trên địa bàn TP Hà Nội và một số văn bản chỉ đạo mới của HĐND, UBND thành phố về công tác PCCC để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về an toàn PCCC

Trong khuôn khổ chương trình, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 phối hợp với Công ty TNHH SPX Express tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Giả định tình huống, tại khu vực nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH SPX Express xảy ra cháy, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt. Do chất cháy chủ yếu là vải, thiết bị điện, nhựa... nên đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói khí độc, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH SPX Express thực tập phương án PCCC

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng hô hoán, báo cáo lãnh đạo cơ sở, cắt điện toàn bộ khu vực; sử dụng loa hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn theo các lối thoát an toàn, tập trung tại vị trí an toàn để tổ chức điểm danh; đối với khu vực nhiễm khói, hướng dẫn công nhân viên sử dụng khẩu trang, khăn ướt để hạn chế ảnh hưởng của khói đến đường hô hấp; đồng thời sử dụng bình chữa cháy xách tay để ngăn chặn đám cháy phát triển, di chuyển tài sản ra nơi an toàn và gọi điện báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Học viên thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 12 CBCS; Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 1 điều động 1 xe chữa cháy cùng 6 CBCS khẩn trương có mặt tại hiện trường. Sau khi trinh sát nắm tình hình đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nhận quyền chỉ huy chữa cháy từ cơ sở. Xe chữa cháy Đội khu vực số 18 triển khai đội hình 2 lăng B qua ba chạc phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan; xe CNCH Đội khu vực số 18 triển khai lực lượng tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng quạt hút khói hỗ trợ thoát khói các khu vực bên trong nhà xưởng.

Buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã giúp cán bộ, nhân viên Công ty TNHH SPX Express nắm vững kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn khi có sự cố xảy ra; đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và CNCH, hiệu quả phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.