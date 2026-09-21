Trang bị kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 21-9, Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức khai mạc Lớp tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn trong CATP Hà Nội năm 2026, nhằm trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng bơi, cứu hộ, cứu nạn trên môi trường nước cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống thiên tai, sự cố, tai nạn trong thực tiễn công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì khai mạc.

Tham dự có chỉ huy một số phòng chức năng CATP, đội ngũ giảng viên cùng 430 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng nòng cốt tại các đơn vị trong CATP tham gia tập huấn. Lớp tập huấn được tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn trong Công an nhân dân năm 2026. Theo kế hoạch, CATP tổ chức 2 lớp từ ngày 21/9 đến 25/9/2026. Học viên tham gia phải bảo đảm sức khỏe và có kỹ năng bơi tự do tối thiểu 100m.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình thiên tai, mưa bão, ngập úng và các sự cố, tai nạn trên sông, hồ, ao, suối diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nhiều tình huống khẩn cấp, lực lượng Công an là một trong những lực lượng có mặt sớm tại hiện trường, trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu và hỗ trợ Nhân dân. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng bơi, cứu hộ, cứu nạn trên môi trường nước không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt trong mùa mưa bão mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu học viên xác định rõ trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội dung, chấp hành nghiêm chương trình, nội quy lớp học và hướng dẫn của giảng viên; quá trình tập luyện phải nghiêm túc, tích cực, không chủ quan, nóng vội và tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nắm chắc nguyên tắc, thuần thục kỹ năng, đồng thời biết vận dụng linh hoạt trong từng tình huống thực tế, nhất là khi cứu người trong điều kiện dòng nước chảy, thời tiết bất lợi hoặc môi trường có nhiều yếu tố nguy hiểm.

Đối với đội ngũ giảng viên và các đơn vị phục vụ lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm trọng tâm; nội dung truyền đạt phải cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện y tế và phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tập huấn. Sau khi kết thúc chương trình, các học viên được tập huấn cần phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP phát biểu tại Lớp tập huấn.

Ngay sau phần khai mạc sáng 21/9, Đại úy Lê Văn Biển, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt các nội dung lý thuyết về cứu hộ, cứu nạn trên môi trường nước. Đây cũng là những nội dung chuyên môn được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp xây dựng, bám sát đặc điểm và yêu cầu thực tiễn công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Trong phần tập huấn, học viên được trao đổi về thực trạng, những nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước; nguyên tắc tiếp nước, tiếp cận người bị nạn và đánh giá các yếu tố nguy hiểm xung quanh. Nội dung chuyên đề cũng tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống khi người bị nạn hoảng loạn, ôm, giữ người cứu; phương pháp dìu người bị nạn vào bờ, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu bảo đảm an toàn cho cả người gặp nạn và lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ.

Bên cạnh kỹ năng tiếp cận, cứu người trên môi trường nước, chương trình dành nội dung quan trọng cho công tác sơ cứu sau khi đưa người bị nạn lên bờ. Học viên được hướng dẫn nguyên tắc xử lý theo trình tự từ bảo đảm an toàn, kiểm tra ý thức, hô hấp, đánh giá tình trạng đến thực hiện biện pháp sơ cứu phù hợp, phối hợp cấp cứu và theo dõi, bàn giao nạn nhân. Các tình huống nạn nhân còn tỉnh, còn thở; lơ mơ, bất tỉnh nhưng vẫn còn thở và trường hợp bất tỉnh, không thở bình thường được phân tích để học viên nắm rõ cách xử trí phù hợp.

Sau nội dung lý thuyết trong ngày khai mạc, các buổi tiếp theo của lớp tập huấn sẽ tập trung củng cố, hoàn thiện kỹ thuật bơi, kỹ thuật lấy hơi; thực hành các phương pháp cứu hộ, cứu nạn và kỹ thuật sơ, cấp cứu người bị đuối nước. Quá trình huấn luyện, kiểm tra được yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, đánh giá đúng thực chất trình độ, kỹ năng và khả năng thực hành của học viên.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia Lớp tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn trong CATP Hà Nội năm 2026.

Thông qua lớp tập huấn, CATP hướng tới xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ nòng cốt có kiến thức, kỹ năng bơi, cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu người bị đuối nước; từ đó tiếp tục hướng dẫn, nhân rộng kỹ năng tại đơn vị, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, sự cố, tai nạn và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.