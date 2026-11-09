Giám định tư pháp: “Mắt xích” quan trọng trong đấu tranh với hàng giả

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, tập trung đánh giá thực trạng, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám định tư pháp, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Nâng cao chất lượng giám định tư pháp, phục vụ đấu tranh chống hàng giả.

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá thực trạng, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Học viện CSND cung cấp

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện CSND đánh giá các tham luận và ý kiến trao đổi đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn; Đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện và báo cáo kết quả Hội thảo với lãnh đạo Bộ Công an. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức kiến nghị, đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách, nghiệp vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phối hợp liên ngành.

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, hội thảo khoa học là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong lực lượng Kỹ thuật hình sự.

Qua đó, góp phần cung cấp căn cứ khoa học tin cậy cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và người dân, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Giám định tư pháp trước những thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi

Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý, đồng thời sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và công nghệ số để quảng bá, phân phối, che giấu nguồn gốc hàng hóa vi phạm.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Học viện CSND cung cấp

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hàng giả còn đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, nhất là với các mặt hàng thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, phân bón, hóa chất và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Trong bối cảnh đó, giám định tư pháp giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp căn cứ khoa học, giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định bản chất, thành phần, chất lượng hàng hóa, làm rõ hành vi vi phạm và củng cố chứng cứ phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.

Tuy nhiên, công tác giám định đang đối mặt với nhiều khó khăn như khối lượng tang vật lớn, chủng loại đa dạng, phương thức làm giả phức tạp; hồ sơ giám định có trường hợp chưa đầy đủ, trong khi thiết bị phân tích chuyên sâu và nguồn nhân lực chất lượng cao còn đòi hỏi được tăng cường. Cơ sở dữ liệu phục vụ nhận diện, đối chiếu hàng thật, hàng giả cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng tiếp nhận, phân loại, lấy mẫu, bảo quản và phân tích tang vật; trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những vướng mắc trong quá trình giám định. Đồng thời, đề xuất ứng dụng công nghệ số, phương pháp phân tích hiện đại nhằm nâng cao khả năng phát hiện, nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng.

Các giải pháp được đề xuất tập trung vào hoàn thiện cơ chế, quy trình nghiệp vụ; đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng thật, hàng giả; Đào tạo đội ngũ giám định viên và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn.

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Cơ quan điều tra, lực lượng Kỹ thuật hình sự, cơ quan quản lý chuyên ngành, Quản lý thị trường, Hải quan và các đơn vị liên quan trong thu thập, bảo quản tang vật, cung cấp mẫu so sánh và thực hiện giám định.