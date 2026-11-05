Phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN - Với phương châm lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể và cũng là nguồn sức mạnh quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2026, Công an phường Hưng Đạo đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản đến phát huy vai trò của từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phường Hưng Đạo có diện tích tự nhiên 18,64km², dân số 37.209 người, tiếp giáp với nhiều phường, xã lân cận và nằm gần các tuyến giao thông quan trọng như đường Phạm Văn Đồng, đường Mạc Đăng Doanh, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cùng với quá trình đô thị hóa, trên địa bàn tập trung nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, trường học, cơ sở lưu trú và các loại hình dịch vụ. Những điều kiện này tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an phường Hưng Đạo đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường và Ban Chỉ đạo 799 phường triển khai các chủ trương, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò tự quản của khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Đặc biệt, trước yêu cầu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an phường đã tham mưu triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 8/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy; đồng thời xây dựng nghị quyết, kế hoạch phấn đấu đưa phường Hưng Đạo trở thành phường không ma túy trong năm 2026. Mô hình “Mỗi cán bộ Công an một tổ dân phố không ma túy, dòng họ không ma túy” được triển khai nhằm gắn trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn với công tác tuyên truyền, quản lý, nắm tình hình và vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Đây không chỉ là giải pháp nghiệp vụ mà còn hướng tới xây dựng ý thức phòng ngừa từ mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.

Đưa tuyên truyền đến từng khu dân cư, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân

Xác định tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng ngừa xã hội, Công an phường Hưng Đạo đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tội phạm đến gần hơn với các tầng lớp Nhân dân. Thay vì chỉ tập trung phổ biến quy định pháp luật, nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với tình hình thực tế, chú trọng cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn người dân cách nhận diện, chủ động phòng tránh.

Trong năm 2026, đơn vị đã phối hợp tổ chức 36 buổi tuyên truyền trực tiếp với khoảng 11.000 lượt người tham gia tại các trường học, nhà văn hóa khu dân cư và hội nghị ở địa phương. Tại các cơ sở giáo dục, lực lượng Công an phường tập trung phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, góp phần trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Công an phường Hưng Đạo tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Mùa hè vừa qua, Công an phường Hưng Đạo đã tổ chức lớp dạy võ Công an nhân dân cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường

Ở các khu dân cư, nội dung tuyên truyền tập trung vào phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, các hành vi liên quan đến ma túy; đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người không rõ lai lịch. Mỗi buổi tuyên truyền không chỉ là dịp phổ biến kiến thức pháp luật mà còn tạo điều kiện để lực lượng Công an trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, từ đó củng cố sự tin tưởng, gắn bó giữa lực lượng Công an với cộng đồng.

Công an phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an phường tổ chức 25 buổi tuyên truyền lưu động, xây dựng, bố trí 65 pa-nô, áp phích và 51 bảng tin; thực hiện 700 lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh. Các nội dung được triển khai thường xuyên, tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an phường Hưng Đạo tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đáng chú ý, trước xu hướng tội phạm lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội và các nền tảng giao dịch trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các kênh truyền thông số để lan tỏa thông tin cảnh báo. Trong năm, có 15 tin, bài được đăng tải trên báo chí, truyền hình và 87 tin, bài trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng số. Những thông tin về hoạt động của lực lượng Công an, gương người tốt, việc tốt, quy định pháp luật và thủ đoạn phạm tội được cập nhật kịp thời, góp phần giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao khả năng tự phòng ngừa.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ thể hiện ở số lượng các buổi phổ biến pháp luật hay lượt người tham gia, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của quần chúng. Trong năm, người dân đã cung cấp 135 tin báo, trong đó có 35 tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Từ nguồn tin do quần chúng cung cấp, lực lượng chức năng đã phục vụ điều tra, khám phá, giải quyết 33 vụ việc. Những con số này cho thấy người dân ngày càng chủ động hơn trong việc phát hiện, thông báo các dấu hiệu vi phạm pháp luật, trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Công an phường Hưng Đạo tổ chức buổi livestream trên fanpage của đơn vị nhằm hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến mọi vướng mắc của người dân

Cùng với đó, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được triển khai bằng nhiều hình thức. Kết quả, Công an phường đã vận động thu hồi 7 khẩu súng, 54 dao, kiếm và 24kg pháo. Việc người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn, thương tích mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm đối với sự an toàn của cộng đồng.

Nhân rộng mô hình tự quản, xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Một trong những điểm nhấn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hưng Đạo là việc chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Trong năm 2026, Công an phường đã tham mưu duy trì hoạt động 9 mô hình, xây dựng mới 3 mô hình và nhân rộng 2 mô hình; đồng thời duy trì 1 điển hình tiên tiến trong phong trào.

Các mô hình tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến an ninh, trật tự, hướng tới phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay tại khu dân cư. Tiêu biểu như các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự thông qua hệ thống camera an ninh; “Phường không ma túy”, “Dòng họ không ma túy”; “Cổng trường an toàn giao thông” và mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Mỗi mô hình có cách thức tổ chức, phạm vi hoạt động riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là phát huy vai trò chủ động của người dân, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Công an phường Hưng Đạo phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường và các tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

Công an phường Hưng Đạo phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” năm 2026

Để phong trào được triển khai đồng đều, thực chất, Công an phường còn chú trọng hướng dẫn các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết quả, 11/11 khu dân cư, 1/1 phường, 3/3 cơ quan, 1/1 doanh nghiệp và 3/3 cơ sở giáo dục đăng ký và đạt tiêu chuẩn. Trong đó, 10 khu dân cư đạt loại xuất sắc, 1 khu dân cư đạt loại khá; phường đạt loại xuất sắc; 2 cơ quan đạt loại xuất sắc, 1 cơ quan đạt loại khá; doanh nghiệp đạt loại xuất sắc; 1 cơ sở giáo dục đạt loại xuất sắc và 2 cơ sở giáo dục đạt loại khá. Không có địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc diện thống kê bị xếp loại trung bình hoặc yếu.

Kết quả trên là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định vai trò tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an trong việc đưa phong trào đi vào từng địa bàn, đơn vị. Khi công tác bảo đảm an ninh, trật tự trở thành trách nhiệm chung, mỗi khu dân cư là một địa bàn tự quản, mỗi cơ quan, doanh nghiệp là một mắt xích phòng ngừa, sức mạnh của phong trào sẽ được nhân lên, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cùng với các mô hình tự quản, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò hỗ trợ Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện trên địa bàn có 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 75 thành viên. Bám sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân, lực lượng này đã tích cực phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; tham gia tuần tra, phát hiện, thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, thông qua sự gắn bó thường xuyên với từng tổ dân phố, các thành viên góp phần phát hiện sớm mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, kịp thời báo cáo lực lượng Công an để có biện pháp xử lý, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Công an phường Hưng Đạo - CATP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố (TDP) và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò hỗ trợ Công an phường Hưng Đạo trong thực hiện nhiệm vụ

Trong công tác xây dựng phong trào, Công an phường cũng chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo. Năm 2026, đơn vị đã thực hiện 12 lượt tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 11 lượt tiếp xúc, tranh thủ chức sắc, chức việc tôn giáo. Thông qua hoạt động này, lực lượng Công an kịp thời trao đổi thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, vận động những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hưng Đạo còn được triển khai gắn chặt với công tác dân vận, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội. Công an phường xác định mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, tận tụy lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Nổi bật trong công tác dân vận là mô hình “Đoàn Thanh niên Công an phường đi đầu trong công tác chuyển đổi số”. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân, đoàn viên, thanh niên đã tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng thiết bị và nền tảng số.

Công an phường Hưng Đạo hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Zalo mini của Công an phường

Trong năm, Công an phường duy trì 5 mô hình dân vận khéo, trong đó có 4 mô hình đã được công nhận, đồng thời xây dựng mới 1 mô hình. Các hoạt động dân vận được triển khai gắn với phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và những công việc cụ thể tại địa bàn dân cư. Đơn vị cũng tổ chức 3 hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 110 triệu đồng; trong đó, nổi bật là vận động xây dựng 1 nhà mái ấm tình thương trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Chi hội Phụ nữ Công an phường thường xuyên thăm hỏi, động viên, trao tặng kinh phí cho các con đỡ đầu

Công an phường Hưng Đạo trao quà Tết năm 2026 cho công nhân thuê trọ, lan tỏa mùa xuân ấm áp nghĩa tình

Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội và hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ. Bởi xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm mà còn là quá trình vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận và gắn kết bền chặt giữa lực lượng Công an với cộng đồng.

Sự ghi nhận, biểu dương kịp thời cũng là động lực quan trọng để phong trào tiếp tục phát triển. Trong năm 2026, có 3 tập thể và 13 cá nhân được tặng Giấy khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, thuộc lực lượng Công an có 1 tập thể, 10 cá nhân; ngoài lực lượng Công an có 2 tập thể, 3 cá nhân. Những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân mà còn góp phần khích lệ tinh thần trách nhiệm, cổ vũ ngày càng nhiều người dân tích cực tham gia giữ gìn bình yên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hưng Đạo ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Từ những buổi tuyên truyền tại khu dân cư, những tin báo có giá trị của người dân, các mô hình tự quản được duy trì đến hoạt động hỗ trợ người yếu thế, mỗi việc làm cụ thể đều góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp từ cơ sở.

Phát huy kết quả đó, năm 2027, Công an phường Hưng Đạo tiếp tục xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trên hết, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ cuộc sống bình yên của chính mình và cộng đồng.

Bởi sức mạnh của phong trào không chỉ được đo bằng số lượng mô hình hay những con số thống kê, mà còn được khẳng định qua sự đồng lòng, tin tưởng và chủ động hành động của Nhân dân. Khi mỗi người dân là một “tai mắt”, mỗi gia đình là một pháo đài phòng ngừa, mỗi khu dân cư là một địa bàn tự quản an toàn, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng được củng cố vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để phường Hưng Đạo phát triển ổn định, văn minh và an toàn.