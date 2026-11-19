ANTD.VN - Giữa nhiều món quà từng nhận trong những năm tháng gắn bó với học sinh vùng cao, thầy Nguyễn Văn Tập - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ (Điện Biên) vẫn nhớ mãi nắm xôi nếp được một học trò mang đến tặng vào tối 20/11/2019. Món quà giản dị ấy chứa đựng tình cảm chân thành, khiến người thầy xúc động đến tận hôm nay.

Tối 20/11/2019, khi thầy Nguyễn Văn Tập đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, thầy Tập bắt gặp một học sinh đứng rụt rè, trên tay cầm nắm xôi được gói cẩn thận trong lá chuối.

Em ngập ngừng: “Thầy ơi, ngày 20/11, em chẳng có gì tặng thầy. Em vừa về thăm nhà, đúng dịp bố mẹ ăn cơm mới. Em đã xin bố mẹ cất dành một ít để mang lên mời thầy. Đây là nắm xôi em phần thầy. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe”.

Nói xong, em không giới thiệu tên, cũng chẳng nói thêm điều gì rồi vội rời đi. Nhưng thầy Tập hiểu, đó là phần xôi em đã dành dụm, nâng niu để mang tặng thầy giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đón nắm xôi từ tay học trò, lòng thầy Tập không khỏi nghẹn ngào. Đó có thể là món quà bình dị với nhiều người, nhưng với thầy lại là vô giá. Giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nơi vùng cao, em vẫn nghĩ đến thầy, dành dụm một phần nhỏ trong niềm vui mùa cơm mới của gia đình để mang tặng.

Món quà không có giá trị lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự trân trọng và lòng biết ơn của học trò. Điều khiến thầy Tập xúc động hơn cả là sự hồn nhiên, chân thành và tấm lòng trong trẻo của em.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, thầy Tập vẫn thấy lòng mình nghẹn ngào. Vị Hiệu trưởng cho biết, không nhớ hết những món quà từng nhận, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên nắm xôi ngày ấy.

“Với người thầy, có những món quà không thể đo đếm bằng tiền bạc. Một nắm xôi, một bông hoa, tấm thiệp hay lời chúc chân thành đôi khi còn quý hơn những món quà đắt tiền, bởi trong đó có tình cảm, sự yêu thương và lòng biết ơn của học trò” - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ ngậm ngùi.

Nhiều năm gắn bó với học sinh vùng cao, thầy Nguyễn Văn Tập đã nhận được không ít món quà vào dịp 20/11. Có em dành dụm tiền bố mẹ cho, có em tự tay làm tấm thiệp với những lời chúc còn vụng về. Dù món quà lớn hay nhỏ, thầy đều trân trọng đón nhận bởi hiểu rằng, phía sau đó là tình cảm chân thành của học trò.

Đôi khi, chỉ một lời chúc, một cái bắt tay hay câu nói “Thầy ơi, chúng em cảm ơn thầy” cũng đủ khiến người giáo viên ấm lòng.

Theo như thầy Tập chia sẻ thì ở trường nội trú, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn cùng ăn, cùng ở, chăm lo cho học sinh trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, niềm vui đôi khi đến từ những điều bình dị như một lời hỏi thăm hay câu nói “Em nhớ trường, nhớ thầy cô” sau mỗi kỳ nghỉ.

Với học sinh vùng cao, một bó hoa hay món quà mua ở cửa hàng có thể là điều xa xỉ, nhưng tình cảm dành cho thầy cô chưa bao giờ thiếu.

“Với người làm nghề giáo, món quà lớn nhất chính là sự trưởng thành của học trò. Nhìn các em từ những cô cậu học trò rụt rè, nhút nhát ngày nào trở nên tự tin, có công việc, biết chăm lo cho gia đình và đóng góp cho quê hương, đó là niềm hạnh phúc không gì thay thế được” – thầy Tập bộc bạch.

Thầy Nguyễn Văn Tập không mong học trò phải đền đáp điều gì lớn lao. Chỉ mong các em chăm chỉ học tập, sống tử tế và luôn nhớ về mái trường, thầy cô đã từng yêu thương, dìu dắt mình. Nếu một ngày các em trưởng thành, tự hào về hành trình đã đi qua và có ích cho gia đình, xã hội, với người thầy, như thế đã là món quà vô giá.

Bởi sau mỗi mùa 20/11, điều còn đọng lại không phải giá trị vật chất của những món quà, mà chính là tình cảm thầy trò được vun đắp qua năm tháng.