ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở giáo dục, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội chú trọng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt.

Các biện pháp thoát nạn cần thiết

Tại các trường, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn Ban Giám hiệu các nhà trường chủ động rà soát toàn diện điều kiện an toàn PCCC, đặc biệt là hệ thống điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị sinh nhiệt, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và kho lưu trữ. Những tồn tại, thiếu sót phải được kịp thời khắc phục; không đưa vào sử dụng các thiết bị, khu vực không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt lưu ý nhà trường cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; phân công trách nhiệm kiểm tra, ngắt các thiết bị điện, thiết bị sinh nhiệt sau mỗi buổi học, buổi làm việc. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Một yêu cầu quan trọng khác là duy trì thông thoáng hành lang, cầu thang, cửa và lối thoát nạn; tuyệt đối không bố trí bàn ghế, vật dụng cản trở đường di chuyển khi có sự cố. Các trường cần xác định rõ lối thoát nạn, khu vực tập kết an toàn, xây dựng và thường xuyên rà soát phương án sơ tán học sinh.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc chấp hành nội quy PCCC phải trở thành trách nhiệm thường xuyên. Mỗi người cần chủ động kiểm tra khu vực được giao quản lý, không tự ý câu mắc điện, sử dụng thiết bị hư hỏng hoặc để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn, phải kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu để xử lý.

Cùng với việc bảo đảm các điều kiện an toàn tại cơ sở, Đội CC&CNCH khu vực số 13 đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH cho học sinh. Theo đó, Ban Giám hiệu các trường cần chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tổ chức tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa hoặc thời gian phù hợp.

Một số chú ý về công tác PCCC và CNCH trong học đường

Đối với học sinh, lực lượng chức năng khuyến cáo cần nghiêm túc chấp hành nội quy PCCC của nhà trường; không nghịch lửa, tự ý sử dụng thiết bị điện, thiết bị sinh nhiệt hoặc dụng cụ thí nghiệm khi chưa được giáo viên hướng dẫn. Khi phát hiện mùi khét, khói, tia lửa điện hoặc đám cháy, các em phải nhanh chóng báo cho giáo viên, nhân viên nhà trường, tuyệt đối không tự ý xử lý khi chưa có kỹ năng và không bảo đảm an toàn.

Khi có hiệu lệnh sơ tán, học sinh cần giữ bình tĩnh, nghe theo hướng dẫn của giáo viên, di chuyển nhanh nhưng trật tự theo lối thoát nạn đã được chỉ dẫn; không chen lấn, xô đẩy, không quay lại lấy sách vở, đồ dùng cá nhân. Nếu phải di chuyển qua khu vực có khói, cần cúi thấp người, sử dụng khăn hoặc áo che mũi, miệng, men theo tường để tìm đường ra nơi an toàn.

Đặc biệt, các em tuyệt đối không trốn trong nhà vệ sinh, gầm bàn hoặc phòng kín; không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy. Trường hợp quần áo bị bén lửa, cần thực hiện nguyên tắc “Dừng lại - Nằm xuống - Lăn người”, không hoảng loạn bỏ chạy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh hơn. Học sinh cũng cần ghi nhớ số điện thoại báo cháy và cứu nạn, cứu hộ 114 để kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng.

Bên cạnh tuyên truyền lý thuyết, các nhà trường cần thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH phù hợp với điều kiện thực tế; phân công rõ nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc báo động, hướng dẫn sơ tán, hỗ trợ học sinh nhỏ tuổi và kiểm đếm quân số tại khu vực tập kết.