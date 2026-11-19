ANTD.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tại một số tuyến đường, khu dân cư ở khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng chó được chủ nuôi thả rông, tự do chạy trên đường, không có người quản lý hoặc không được trang bị biện pháp bảo đảm an toàn vẫn còn xuất hiện.

Chó thả rông, không được trang bị biện pháp bảo đảm an toàn trên các tuyến đường ở ngoại thành Hà Nội

Tiềm ẩn nguy cơ bệnh dại

CDC Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo về việc người dân chủ động phòng tránh nguy cơ lây truyền bệnh dại tại nơi công cộng.

Theo cơ quan này, các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực gần chợ, trường học hoặc khu dân cư, không khó để bắt gặp những con chó không có người trông giữ chạy trên đường, băng qua các phương tiện đang lưu thông.

Có trường hợp chó bất ngờ lao ra đường khiến người đi xe máy phải phanh gấp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông. Với người đi bộ, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi, việc gặp chó không được kiểm soát cũng có thể gây tâm lý hoảng sợ, dẫn đến té ngã hoặc bị tấn công.

Đáng lo ngại, việc chó thả rông không được quản lý chặt chẽ có thể tiếp xúc với chó, mèo không rõ nguồn gốc, động vật mắc bệnh hoặc mang mầm bệnh. Khi xảy ra tình huống cắn người, việc xác định chủ nuôi, theo dõi tình trạng sức khỏe và lịch sử tiêm phòng của con vật cũng gặp nhiều khó khăn.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút dại gây ra, lây truyền chủ yếu từ động vật sang người qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc, khi đã phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại kịp thời.

Trong giai đoạn 2020-2022, mỗi năm Hà Nội ghi nhận 1-2 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Từ năm 2023 đến nay, Hà Nội không ghi nhận người mắc dại nhưng vẫn liên tục xuất hiện các ổ dịch dại trên chó.

Trong 3 năm từ 2023 đến 2025, Hà Nội ghi nhận 14 ổ dịch tại 8 phường, xã. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 8 ổ dịch chó dại tại 6 xã gồm: Đoài Phương 3 ổ dịch, Hạ Bằng 2 ổ dịch, Hòa Lạc 1 ổ dịch, Kiều Phú 1 ổ dịch, Thạch Thất 1 ổ dịch và Yên Xuân 1 ổ dịch.

Thực tế này cho thấy, nếu việc quản lý đàn chó, mèo và tiêm phòng vắc xin dại không được thực hiện nghiêm túc, nguy cơ lây truyền bệnh trong cộng đồng vẫn có thể xảy ra.

Không tự ý đắp lá, bôi thuốc nam

Cũng theo CDC Hà Nội, việc nuôi chó không chỉ dừng lại ở chăm sóc, cho ăn mà còn đòi hỏi chủ nuôi phải có trách nhiệm quản lý, kiểm soát vật nuôi trong mọi tình huống, bởi hành vi và phản ứng của động vật có thể thay đổi khi gặp người lạ, tiếng động lớn hoặc các tác nhân kích thích bất ngờ.

Cùng với việc quản lý vật nuôi, tiêm vắc xin phòng bệnh dại đầy đủ, đúng lịch cho chó, mèo là biện pháp quan trọng nhằm kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng. Người dân cần đưa vật nuôi đi tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y, lưu giữ thông tin tiêm chủng và thực hiện tiêm nhắc lại theo quy định.

Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của vật nuôi. Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường như đột ngột hung dữ, cắn người vô cớ, chảy nhiều nước dãi, đi lại bất thường hoặc chết không rõ nguyên nhân, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không tự ý tiếp cận, trêu chọc, đuổi bắt hoặc chơi đùa với chó, mèo lạ. Không nên để trẻ ở một mình với vật nuôi, kể cả chó, mèo trong gia đình. Khi đi qua khu vực có chó không được kiểm soát, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, không kích động hoặc có hành động khiến con vật hoảng sợ, hung dữ.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị trầy xước, người dân cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại khi cần thiết.

Không tự ý đắp lá, bôi thuốc nam, sử dụng các phương pháp điều trị dân gian hoặc chờ theo dõi con vật tại nhà rồi mới đi khám. Việc chậm trễ xử trí và tiêm phòng sau phơi nhiễm có thể khiến người bị chó cắn bỏ lỡ cơ hội dự phòng bệnh.