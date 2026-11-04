Xét chọn 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026

ANTD.VN - Trong số 159 hồ sơ đề cử của Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026, Hội đồng xét chọn đã tìm ra 100 hồ sơ đạt tiêu chuẩn theo quy chế.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội, từ đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 560 hồ sơ đăng ký. Qua vòng xét chọn cấp tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc, có 159 hồ sơ được đề nghị xét giải thưởng cấp Trung ương.

Các hồ sơ được đề nghị xét chọn thuộc nhiều loại hình giáo dục và cấp học. Trong đó, giáo dục mầm non có 20 hồ sơ, tiểu học 25 hồ sơ, THCS 22 hồ sơ, THPT 21 hồ sơ; giáo dục nghề nghiệp 20 hồ sơ ở các cấp sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; giáo dục đại học có 51 hồ sơ.

Trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2024

Qua quá trình rà soát, đánh giá theo các tiêu chuẩn của quy chế giải thưởng, 100 hồ sơ đạt đủ 3 tiêu chuẩn.

Về cơ cấu, trong số 100 nhà giáo đạt tiêu chuẩn có 52 nữ, 48 nam; 10 gương dân tộc thiểu số. Có 17 nhà giáo dưới 30 tuổi, 83 nhà giáo từ 30 - 35 tuổi.

Đáng chú ý, 80% số nhà giáo đạt tiêu chuẩn đang đảm nhiệm các chức vụ trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Cụ thể: 46 cán bộ Đoàn thuộc Đoàn trường; 34 cán bộ Đoàn thuộc Đoàn cơ sở; 10 tổng phụ trách Đội.

Lễ tuyên dương trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 dự kiến tổ chức tại TP. Đồng Nai từ ngày 17 - 18/11.