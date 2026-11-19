ANTD.VN -Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường, khu vực Bắc bộ nhiệt độ tiếp tục giảm, trời rét ở khu vực đồng bằng, vùng núi rét đậm, nhiều nơi xuống dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng phổ biến từ 18- 21 độ C. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ. Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Không khí lạnh sẽ tăng cường vào đêm nay, Bắc bộ rét, vùng núi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Trời rét.

Ngày mai 20/11 sẽ là ngày rét nhất tại Bắc bộ trong đợt rét này, sau đó nhiệt độ tăng dần về cuối tuần.

Đêm qua và sáng sớm nay 19/11, ở khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/11 đến 3 giờ ngày 19/11 có nơi trên 50mm như trạm: Lương Sơn (Thanh Hóa) 64,8mm; Châu Bính (Nghệ An) 62,8mm; Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 56,8mm,…

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.