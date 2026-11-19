ANTD.VN - 50 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ 4 - năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới.

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”.

Giải báo chí năm nay được phát động từ ngày 5-12-2025 và kết thúc ngày 30-9-2026. Giải thưởng góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau gần 10 tháng phát động, ban tổ chức nhận được gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ANH THƠ

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải cho biết, các tác phẩm phản ánh khá toàn diện bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, chuyển biến tích cực, nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh bất cập về cơ chế, chính sách; điều tra sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo vệ rừng phòng hộ và đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

"Những tác phẩm này thể hiện tinh thần phản biện, trách nhiệm xã hội của người làm báo, với phương châm “chống để xây”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026. Ảnh: ANH THƠ

Đối với cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”, hơn 3.500 tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc, dấu ấn của nông thôn Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Qua các góc nhìn, những tác phẩm thể hiện sự chuyển mình của nông thôn từ phương thức sản xuất truyền thống sang diện mạo hiện đại, văn minh.

Theo bà Bùi Thị Thơm, mỗi bức ảnh đã thể hiện sinh động sự đổi thay của nông thôn nước ta, từ hình ảnh tay cuốc, tay cày, “con trâu đi trước cái cày đi sau” đến hình ảnh về một nông thôn Việt Nam hiện đại, văn minh không ngừng phát triển.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham quan các tác phẩm dự thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”. Ảnh: Khổng Chí

Ban Tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc để trao 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề với tổng giá trị giải thưởng 531 triệu đồng.

Cũng tại lễ trao giải, Ban tổ chức thông báo từ năm 2027, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được nghiên cứu, tổ chức theo một hình thức khác phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước.

5 tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về tam nông năm 2026

Truyền hình: “Nông nghiệp Việt Nam: Điểm nghẽn nào đang cần đường bứt phá” – nhóm tác giả Vũ Xuân Dung, Thái Anh Thư, Ngô Quý Thông, Nguyễn Anh Tuấn, Lưu Hoàng Tuấn (Đài Truyền hình Việt Nam).

Phát thanh: “Những cửa biển bị "khóa" và khát vọng mở lối ra biển lớn” – nhóm tác giả Đỗ Trung Thuận, Bùi Trọng Nhân, Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Tấn Khoa, Vũ Tuấn Anh (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Báo in: “Nông hộ Việt Nam – 40 năm đổi mới và cuộc cách mạng trong lịch sử nông nghiệp” – nhóm tác giả Phạm Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Minh Huệ (Báo Nông thôn Ngày nay).

Báo điện tử: “Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch” – nhóm tác giả Đinh Quang Huy, Phan Văn Hậu (Báo Thanh Niên).

Ảnh: “Đồng hành cùng nông dân đưa chè Long Cốc ra thế giới” – tác giả Nguyễn Mạnh Quân (Báo Dân Trí).