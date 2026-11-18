ANTD.VN - Từ ngày 19/11, nền tảng số văn hoá và du lịch Hà Nội - HanoiGo trên ứng dụng iHanoi sẽ chính thức mở cổng tiếp nhận đăng ký vé trực tuyến chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Bạn muốn trực tiếp hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026? Chỉ với tài khoản iHanoi, Công dân Thủ đô số, việc chuẩn bị đăng ký nhận vé trở nên đơn giản hơn bao giờ hết!

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và du khách nhận vé miễn phí tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 - “Muôn sắc Việt Nam” (diễn ra lúc 20h ngày 24/11/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), bắt đầu từ ngày 19/11/2026, nền tảng số văn hoá và du lịch Hà Nội - HanoiGo trên ứng dụng iHanoi sẽ chính thức mở cổng tiếp nhận đăng ký vé trực tuyến.

Quy trình đăng ký và nhận vé được thực hiện nhanh chóng qua các bước chính như sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng iHanoi -> chọn tiện ích HanoiGo -> nhấn vào banner chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Bước 2: Nhập email cá nhân và xác thực mã OTP để hoàn tất đăng ký (mỗi tài khoản iHanoi và email chỉ được đăng ký 01 lần).

Bước 3: Nhận mã QR xác nhận qua email trong vòng 24 giờ và trực tiếp mang mã QR kèm giấy tờ tùy thân chính chủ (CCCD/VNeID mức 2/Hộ chiếu) đến điểm hẹn của Ban Tổ chức để đổi vé cứng. (Lưu ý: Số lượng vé có hạn, cổng đăng ký sẽ tự động đóng khi hết vé).

Những lưu ý quan trọng khi nhận vé

Mỗi tài khoản iHanoi và địa chỉ email chỉ được sử dụng để đăng ký trực tuyến 01 lần.

Ban Tổ chức (BTC) sẽ gửi email xác nhận đến những người đăng ký thành công trong vòng 24 giờ sau khi kiểm tra thông tin. Email bao gồm mã QR dùng để đổi vé cứng và thông tin cụ thể về địa điểm đổi vé.

Người đăng ký thành công cần trực tiếp đến điểm đổi vé để nhận vé cứng. Khi đi, cần mang theo mã QR được gửi qua email và giấy tờ tùy thân chính chủ trùng khớp với thông tin đã đăng ký: Căn cước/CCCD, VNeID định danh mức 2 hoặc Hộ chiếu.

Mỗi mã QR chỉ có giá trị đổi 01 vé cứng. BTC chỉ chấp nhận người đầu tiên sử dụng mã QR hợp lệ để nhận vé.

Người tham gia có trách nhiệm tự bảo quản mã QR được gửi qua email. Tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh mã QR cho người khác. BTC không chịu trách nhiệm đối với trường hợp mã QR bị sao chép, làm lộ hoặc bị người khác sử dụng trước để đổi vé.

Trong trường hợp lượng người đăng ký lớn, email xác nhận có thể được gửi chậm hơn dự kiến. Người tham gia vui lòng thường xuyên kiểm tra hộp thư đến, bao gồm cả mục Spam/Thư rác, để không bỏ lỡ thông tin từ BTC.

Khuyến nghị người dưới 14 tuổi không nên tham gia chương trình.