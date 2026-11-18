ANTD.VN - Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, vận động, Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án lớn trên địa bàn.

Tổ công tác xã Vĩnh Thanh đến với người dân lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền để người dân hiểu về dự án triển khai trên phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung

Lấy sự đồng thuận của người dân làm trọng tâm

Vĩnh Thanh là địa bàn đang triển khai nhiều dự án đầu tư, xây dựng có quy mô lớn, trong đó có những công trình trọng điểm mang ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và an sinh xã hội của Thủ đô. Có thể kể đến Dự án Thành phố thông minh; Dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh; Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất G1, G3; cùng nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, công viên, cây xanh và hệ thống thoát nước.

Đặc điểm chung của các dự án là diện tích thu hồi lớn, liên quan đến nhiều loại hình đất như đất nông nghiệp, đất ở, đất do UBND xã quản lý và đất nghĩa trang; số lượng hộ dân bị ảnh hưởng đông, quyền lợi và tâm tư, nguyện vọng của người dân có những điểm khác nhau. Quá trình triển khai GPMB vì vậy đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết kiến nghị và bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Tổ công tác đến nhà người dân vận động, tuyên truyền về công tác GPMB phục vụ dự án trên địa bàn

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu Đảng ủy, UBND xã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xác định công tác vận động, thuyết phục người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc, từng bước tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các dự án.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thanh cho biết: “Xác định GPMB là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, do đó Công an xã không chỉ tập trung vào công tác bảo đảm ANTT mà còn chủ động tham mưu các giải pháp vận động từ sớm, từ cơ sở. Các tổ công tác được thành lập, trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quy mô và yêu cầu tiến độ của từng dự án”.

Đáng chú ý, đối với những khu vực liên quan đến di chuyển mồ mả, công tác vận động được triển khai với tinh thần thận trọng, kiên trì và trách nhiệm. Đây là vấn đề nhạy cảm, gắn với phong tục, tập quán, tình cảm và đời sống tâm linh của mỗi gia đình, dòng họ. Vì vậy, lực lượng Công an xã cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp gặp gỡ từng hộ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích về quy hoạch nghĩa trang mới, phương án di chuyển và các nội dung liên quan, qua đó giúp người dân hiểu, chia sẻ và tự nguyện phối hợp thực hiện.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thanh đến tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình thuộc diện GPMB dự án NOXH tại ô đất G1,G3 xã Vĩnh Thanh

Một trong những kết quả nổi bật là tại Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất G1, G3. Đối với khu đất G1, mặc dù đã được giải phóng mặt bằng từ trước, song trên thực tế vẫn phát sinh việc sử dụng đất để trồng, kinh doanh cây cảnh. Tổng kho cây cảnh TCT đã đưa hơn 400 cây tùng La Hán đến trồng, trong khi một hộ gia đình sử dụng khoảng 400m2 đất để trồng khoảng 300 cây quất cảnh trong chum.

Từ thực tế này, Công an xã đã trực tiếp làm việc, tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình liên quan di chuyển cây cảnh, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, những vướng mắc được giải quyết, mặt bằng được bàn giao để dự án khởi công ngày 19/12/2025, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Kiên trì vận động di chuyển mồ mả, bảo đảm ANTT phục vụ tiến độ dự án

Tại Dự án Thành phố thông minh, công tác GPMB có quy mô lớn, với tổng diện tích đất thu hồi 271,5ha. Đến nay, diện tích đã hoàn thành GPMB đạt 268,74ha; trong đó, UBND thành phố đã có quyết định giao 261,86ha đất đợt 1 cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Xác định đây là nhiệm vụ phức tạp, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động xây dựng phương án phối hợp, phân công lực lượng nắm tình hình, bảo đảm ANTT thường xuyên 24/24 giờ tại khu vực liên quan. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì gặp gỡ, trao đổi với các hộ gia đình, dòng họ, vận động người dân đưa phần mộ đến khu vực nghĩa trang được quy hoạch, cải tạo mới, bảo đảm việc di chuyển diễn ra an toàn, đúng quy định và phù hợp với phong tục địa phương.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thanh thăm hỏi người dân trên địa bàn nhân ngày Thương binh, liệt sỹ

Một kết quả đáng ghi nhận là tại nghĩa trang Vĩnh Thanh 6 (nghĩa trang Hải Bối cũ) và khu lăng mộ dòng họ Vũ, tổng số mộ phải di chuyển là 660 ngôi, liên quan đến 171 hộ gia đình. Tính đến ngày 11/11/2026, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đã có 582 ngôi mộ của 143 hộ được di chuyển. Một số hộ còn lại đã đăng ký kế hoạch di chuyển trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch; hiện chỉ còn 2 hộ với 6 ngôi mộ chưa đăng ký di chuyển.

Kết quả trên cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, nhất là đối với một nội dung vốn đòi hỏi sự đồng thuận cao của các gia đình, dòng họ. Công an xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, trực tiếp tuyên truyền, vận động những hộ còn lại, đồng thời triển khai phương án bảo đảm ANTT khi các gia đình tổ chức di chuyển mộ.

Đối với Dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, tổng diện tích cần GPMB là 268ha, liên quan đến 3.769 hộ dân. Đến nay, diện tích đã GPMB đạt 234ha, còn 34ha đang tiếp tục được triển khai. Trong đó, có diện tích đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP, đất ở và đất do UBND xã quản lý.

Công an xã Vĩnh Thanh thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng xã để triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động người dân về công tác GPMB phục vụ dự án

Trước những vấn đề phát sinh liên quan đến đất thuê thầu đã hết thời hạn, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ thu dọn tài sản, bàn giao diện tích đất theo quy định. Đối với những trường hợp có vướng mắc về quyền lợi, chủ tài sản không có mặt tại địa phương hoặc khó xác định địa chỉ, lực lượng chức năng chủ động rà soát, nắm tình hình, phối hợp xác minh, tránh để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Đối với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dù chưa triển khai GPMB, UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, cùng phương án tuyến và vị trí công trình. Trong quá trình này, người dân đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến hướng tuyến, bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ, bảo tồn khu dân cư hiện hữu, làng cổ, chính sách bồi thường và tái định cư.

Tổ công tác Công an xã Vĩnh Thanh đến nhà người dân tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để phổ biến người dân nắm rõ về nhiệm vụ phát triển kinh tế

Thực tiễn triển khai các dự án trên địa bàn cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác GPMB vẫn còn những khó khăn liên quan đến chính sách tái định cư, mức bồi thường, việc bàn giao đất thuê thầu đã hết hạn và di chuyển mồ mả. Trước yêu cầu đó, Công an xã Vĩnh Thanh xác định tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, kiên trì tuyên truyền, vận động, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở không chỉ trong bảo đảm ANTT mà còn trong tham mưu, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tháo gỡ những nhiệm vụ khó, góp phần đưa các công trình, dự án sớm được triển khai theo kế hoạch.