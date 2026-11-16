Tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

ANTD.VN - 335 nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục sẽ được tôn vinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu, đại biểu Quốc hội là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT lựa chọn 335 nhà giáo tiêu biểu.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT lựa chọn 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ, 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Theo Bộ GD-ĐT, những nhà giáo được lựa chọn tuyên dương đến từ nhiều lĩnh vực, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đó là những giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kiên trì chăm sóc, giáo dục trẻ; những thầy cô tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM; những nhà giáo nghề nghiệp gắn đào tạo với thực hành và giảng viên đại học say mê nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD-ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 gồm các hoạt động nghệ thuật chào mừng, diễn văn của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, phóng sự về những câu chuyện nghề giáo và nghi thức tuyên dương, trao thưởng cho đại diện các nhà giáo tiêu biểu.

Năm học 2026-2027 có chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Chương trình là dịp ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo và khuyến khích toàn xã hội tiếp tục đồng hành, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.