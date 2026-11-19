ANTD.VN - Chiều 18-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Đống Đa tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930/18-11-2026), biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2026.

Năm 2026, công tác Mặt trận phường Đống Đa ghi nhận nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Mặt trận phường đã vận động nhân dân chung tay xây dựng 3 công trình: “Ngõ xóm hạnh phúc”, “Ngõ phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngõ phố đoàn kết” với tổng kinh phí xã hội hóa gần 800 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết trị giá 190 triệu đồng. Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và Quỹ “Vì người nghèo” đều đạt trên 1 tỷ đồng mỗi quỹ.

Mặt trận phường cũng đa dạng hóa các kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua các chuyên mục “Alo - Mặt trận lắng nghe”, “Tiếng nói từ cơ sở”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền; Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Lê Tuấn Định cùng đại diện lãnh đạo UB MTTQ thành phố Hà Nội; phường Đống Đa tặng hoa chúc mừng UB MTTQ Việt Nam phường nhân dịp kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hòa

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Lê Tuấn Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp của hệ thống Mặt trận, đặc biệt là 23 ban công tác Mặt trận tại các tổ dân phố đối với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần “3 cùng, 4 chuyển”, trong đó chuyển từ tuyên truyền, vận động sang đồng hành cùng nhân dân; từ hỗ trợ sang hành động tại cơ sở; từ phong trào rộng sang những mô hình nhỏ nhưng có hiệu quả thiết thực; từ kiến nghị sang giám sát đến cùng.

Bà Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đống Đa khẳng định, những kết quả đáng tự hào trong năm 2026 là minh chứng sinh động cho bài học kinh nghiệm quý báu: Cán bộ cơ sở là cái gốc của phong trào, và sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định mọi thắng lợi.

Chung khảo Hội thi "Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở giỏi 2026"

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật trong công tác an sinh xã hội và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; trao biển hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Đại đoàn kết; phát động cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi con người, mảnh đất Đống Đa qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại chương trình còn diễn ra Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2026 với sự tham gia của 5 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo.

Qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống, các thí sinh đã sân khấu hóa những câu chuyện thực tiễn tại khu dân cư, từ giải quyết tranh chấp quỹ bảo trì chung cư, hòa giải tranh chấp đất đai trong gia đình đến vận động người cao tuổi tham gia tổ dân phố số trên ứng dụng iHanoi.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ địa bàn dân cư.