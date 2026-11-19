ANTD.VN - Công ty Điện lực Thạch Thất phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 29, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Hưng Đạo tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các em học sinh Trường Tiểu học Hưng Đạo C.

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn phòng cháy cho học sinh

Các em nhỏ được bày tỏ ý kiến của mình

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công ty Điện lực Thạch Thất đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về vai trò của điện trong đời sống hằng ngày; hướng dẫn các em nhận biết những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện, cách sử dụng các thiết bị điện đúng cách, tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, các em được nhắc nhở không tự ý tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn điện bị hở, không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt, không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện và cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Qua đó hình thành thói quen sử dụng điện an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.

Bên cạnh nội dung về an toàn điện, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 29 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, phân tích các nguy cơ cháy, nổ có thể phát sinh từ việc sử dụng điện không đúng cách như chập điện, quá tải hệ thống điện, thiết bị điện hoạt động trong thời gian dài. Đồng thời, hướng dẫn các em cách nhận biết dấu hiệu xảy ra sự cố cháy, kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, cách báo cháy qua số điện thoại 114 và kỹ năng thoát nạn an toàn khi có cháy, nổ xảy ra.

Buổi tuyên truyền được tổ chức với hình thức gần gũi, sinh động, kết hợp giữa lý thuyết và giao lưu hỏi đáp trực tiếp, tạo không khí hào hứng, giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ những kiến thức được truyền đạt. Thông qua các câu hỏi tình huống thực tế, học sinh có cơ hội củng cố kiến thức, chủ động nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện và cháy, nổ trong gia đình cũng như tại trường học.

Thông qua chương trình, các em học sinh không chỉ được trang bị kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phòng ngừa tai nạn điện và nguy cơ cháy, nổ. Đây cũng là dịp để các em trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, tích cực chia sẻ kiến thức, nhắc nhở người thân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện và PCCC tại gia đình.

Lan tỏa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng

Hoạt động phối hợp giữa Công ty Điện lực Thạch Thất, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 29 và Công an xã Hưng Đạo góp phần lan tỏa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng, xây dựng môi trường học đường an toàn, đồng thời phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC và CNCH ngay từ lứa tuổi học sinh.