Hơn 4,8 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu

ANTD.VN - "Lần đầu tiên, Thành phố Hà Nội đã có một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, Giấy chứng nhận, chủ sử dụng. Đây là minh chứng về sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong lĩnh vực đất đai của Thành phố", đó là chia sẻ của ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội tại tọa đàm "Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả" do Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 22/10.

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

- P.V: Tại Hà Nội, qua 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, khoảng 3,25 triệu thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, gần 1,8 triệu thửa đang tiếp tục xử lý, nằm trong nhóm đi đầu cả nước. Tới thời điểm này, công tác này tại Hà Nội đã hoàn thành dứt điểm chưa, thưa ông?

- Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội: Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai hiện đại, chính xác, đồng bộ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là nền tảng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Hà Nội nhận thức rõ điều đó và đã xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải đi trước một bước, làm nền cho phát triển và quản lý bền vững.

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải hoàn thành trong năm 2026 theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

- Thành ủy Hà Nội thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các xã, phường trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 57).

- UBND Thành phố đã quyết liệt trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính - xã hội tham gia. Các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm đếm tiến độ hàng tuần, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tập thể, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng, tham mưu nhiều Văn bản, 04 Kế hoạch trình UBND Thành phố và 05 Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đã bàn giao hơn 11.000 tài khoản và các ứng dụng cho chính quyền địa phương để triển khai thu thập dữ liệu.

- Công an Thành phố đã thành lập nhiều tổ công tác, ban hành nhiều Công văn chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường để xác minh tối đa dữ liệu dân cư. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền người dân về lợi ích, hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND Thành phố triển khai Kế hoạch tích hợp và di trú dữ liệu. Trong đó, đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp hạ tầng máy chủ để Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu trữ, vận hành dữ liệu trên nền tảng dùng chung của Thành phố, thuận tiện cho việc chia sẻ dữ liệu cho các Sở, ngành, UBND các xã, phường phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- UBND các xã, phường đã thành lập trên 339 Tổ công tác và Tổ giúp việc, ban hành trên 126 Kế hoạch triển khai tại địa phương để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù của Thủ đô, Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn, mức độ công việc khó do sự tác động chi phối về tính chất lịch sử đất đai qua nhiều thời kỳ lịch sử, sự đổi mới hằng ngày của đô thị đặc biệt, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện, huy động nhân lực của các cơ quan, các cấp, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các tổ dân phố và nhân dân Thủ đô.

Với sự phối hợp tích cực, quyết tâm cao của các Cấp, các Ngành, các Sở và chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân Thủ đô, kết quả đến nay đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, nhiều mặt đạt và vượt yêu cầu, cụ thể:

1. Về biên tập bản đồ: Thực hiện hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở đã tận dụng từ các nguồn bản đồ qua các thời kỳ của Sở và UBND các xã, phường như: Dự án hồ sơ địa chính, dồn điền đổi thửa của UBND cấp xã, nông lâm trường, v.v để biên tập bản đồ theo chính quyền địa phương 2 cấp của Thành phố Hà Nội với diện tích tự nhiên hơn 335,9 nghìn ha gồm hơn 21.000 tờ bản đồ, đầy đủ các loại tỷ lệ từ 1/5000 đến 1/200. Đồng thời, Sở đã cập nhật trên 2.850 dự án có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã thống kê chi tiết đến từng thửa đất trên nền bản đồ với hơn 4,8 triệu thửa trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Sở đã xây dựng ứng dụng hiển thị, theo dõi số liệu, dữ liệu bản đồ, thuận tiện cho việc theo dõi kết quả, tiến độ triển khai, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

2. Về xây dựng cơ sở dữ liệu:

Đến nay, với trên 4.8 triệu thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã phối hợp với Công an Thành phố, chính quyền địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt kết quả như sau:

- Hơn 4,8 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 99.73% tổng số thửa đất trên bản đồ của Thành phố và đạt một số tiêu chí như sau: 4,6 triệu thửa được Sở và Công an Thành phố đã phối hợp đối khớp với dữ liệu dân cư (đạt 97%); hơn 4,6 triệu thửa được Sở và chính quyền địa phương cập nhật hồ sơ pháp lý như Giấy chứng nhận, quyết định giao đất, v.v (đạt 97%); hơn 4,2 triệu thửa được liên kết với dữ liệu không gian (đạt 87%).

- Với kết quả nêu trên, Sở đã chỉ đạo hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thành trên 2,8 triệu thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Như vậy, lần đầu tiên, Thành phố Hà Nội đã có một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, Giấy chứng nhận, chủ sử dụng. Đây là minh chứng về sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong lĩnh vực đất đai của Thành phố.

Với kết quả này, đã góp phần đưa Thủ đô Hà Nội hiện là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá có kết quả thực hiện cao nhất toàn quốc.

3. Về chia sẻ dữ liệu:

Xác định cơ sở dữ liệu về đất đai là dữ liệu quan trọng, là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, là nền dữ liệu cơ bản cho các lĩnh vực khác của Thành phố. Trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao toàn bộ bản đồ đã biên tập cho 126 xã, phường, đồng thời đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để kết nối và chia sẽ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Các Sở, ngành đã có thể khai thác trên một nền bản đồ dùng chung, thống nhất, phục vụ các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, giáo dục, xây dựng.

- Để có được kết quả như trên, Sở NN&MT Hà Nội có thể chia sẻ một số bài học kinh nghiệm thực tiễn để các địa phương khác trên cả nước có thể tham khảo?

- Để đạt được kết quả nêu trên, không chỉ riêng trách nhiệm của Sở. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, với phương châm “chỉ thực hiện, không nêu khó khăn” của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo 57, UBND Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực đất đai; sự đồng lòng của các Sở, ngành, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, phường đã chỉ đạo quyết liệt.

Công tác tuyên truyền rộng rãi, vận động thường xuyên của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tới từng người dân, cơ quan báo chí để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Bám sát, triển khai và cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch, Văn bản triển khai của Thành phố; Thành ủy, UBND Thành phố kiểm đếm tiến độ hàng ngày, hàng tuần.

Công tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, cơ sở vật chất được chú trọng; nhân lực được đào tạo có chiều sâu về chuyên môn. Kết quả này là sự cải cách về chính sách, tháo gỡ một số điểm nghẽn về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo mà Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã mang lại.

- Trong thời gian tới, Sở NN&MT sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ gì để có thể hoàn thành đúng tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”?

- Với kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục là cơ quan chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về đất đai của Sở để phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, UBND các xã, phường để tiếp tục rà soát, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai, đảm bảo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để xây dựng ứng dụng trên iHanoi, có thể trực tiếp tương tác với người dân, phục vụ làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai, tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính như: đính chính, cấp đổi Giấy chứng nhận nhằm đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bên cạnh đó, Sở cũng kính đề nghị Thành ủy, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo của hệ thống chính quyền các cấp chuẩn hóa, cập nhật, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Duy trì ổn định hệ thống bộ máy cơ quan chuyên môn về đất đai với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn để làm đầu mối xuyên suốt, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đặc biệt, tham mưu trong việc vận hành, chia sẻ dữ liệu cho các Sở, ngành, cải cách các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai: Cắt giảm tối đa hồ sơ giấy, tận dụng thông tin, dữ liệu sẵn có trong CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết nhanh gọn thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

-Chân thành cảm ơn ông!