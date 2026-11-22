ANTD.VN - Không có ca sĩ khách mời, Mỹ Tâm trình diễn gần 40 ca khúc trước 25.000 khán giả tại TP.HCM. Đêm nhạc cho thấy sức bền sân khấu và cách nữ ca sĩ kết nối những dấu mốc trong sự nghiệp bằng một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt.

Live-concert “See the light Day 2” của Mỹ Tâm diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (Vạn Phúc City), TP.HCM quy tụ khoảng 25.000 khán giả. Điểm đáng chú ý trong đêm nhạc là không có ca sĩ khách mời, một mình Mỹ Tâm đảm nhận toàn bộ phần trình diễn với khoảng 40 ca khúc, tính cả những bài hát nằm trong các liên khúc. Thay vì tạo điểm nhấn bằng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, nữ ca sĩ lựa chọn kết nối các giai đoạn âm nhạc của mình thành một hành trình thống nhất. Đây cũng là thử thách không nhỏ khi cô phải duy trì năng lượng, liên tục thay đổi màu sắc biểu diễn và giữ sự tương tác với hàng chục nghìn khán giả trong suốt chương trình.

Bốn chương âm nhạc, một hành trình cảm xúc

Ngay ở màn mở đầu, Mỹ Tâm xuất hiện trên bàn nâng trong trang phục trắng, thể hiện ca khúc “Hào quang” cùng đội hình vũ công, trống và cờ lớn. Màn chào sân tạo không khí sôi động, đồng thời giới thiệu tinh thần xuyên suốt của chương trình, đó là hành trình tìm kiếm và nhận ra ánh sáng từ bên trong mỗi người. Nếu “See The Light Day 1” tại Hà Nội kể câu chuyện về một cô gái đi tìm ánh sáng, thì phiên bản tại TP.HCM tiếp nối hành trình ấy bằng hình ảnh cô gái đã tìm thấy nguồn sáng trong chính mình, trở nên mạnh mẽ như một chiến binh. Ý tưởng được triển khai qua bốn chương âm nhạc, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Chương đầu tiên mở ra với những ca khúc quen thuộc như “Hào quang”, liên khúc “Tóc nâu môi trầm – Họa mi tóc nâu”, “Đôi cánh tình yêu – Cô gái đến từ hôm qua”, “Rực rỡ tháng năm” và “Hẹn ước từ hư vô”. Những giai điệu gắn với nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của Mỹ Tâm được làm mới qua bản phối và cách dàn dựng hiện đại. Sự đan xen giữa ca khúc quen thuộc và những sáng tác mới hơn tạo nên điểm gặp gỡ giữa ký ức của khán giả lâu năm với hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ.

Không khí chuyển sang trầm lắng ở chương hai, khi những ca khúc như “Tay vớt ánh trăng”, “Sai”, “Muộn màng là từ lúc”, “Đừng hỏi em”, “Ngày anh ra đi” và “Độc” đưa người nghe đến với những cung bậc khác nhau trong tình yêu. Múa đương đại, ánh sáng và nghệ thuật tạo hình được kết hợp để tăng tính tự sự cho các tiết mục. Đáng chú ý, “Hoa nắng” – ca khúc Mỹ Tâm vừa phát hành trước thềm Concert cũng được đưa vào chương trình trong không gian trình diễn giàu chất thơ.

Từ những khoảng lặng, chương ba mang tên “Lửa” tạo nên sự chuyển biến rõ rệt. Sắc đỏ bao phủ sân khấu, những màn vũ đạo mạnh mẽ cùng hiệu ứng lửa và pháo được sử dụng trong loạt ca khúc như “Vì em tất cả”, “Như một giấc mơ”, “Yêu dại khờ”, “Nếu anh đi” và “Giấc mơ muôn màu”. Hình ảnh người phụ nữ đối diện với thử thách, tìm lại sức mạnh và sự chủ động được thể hiện qua nhịp điệu, chuyển động sân khấu và năng lượng trình diễn.

Chương cuối mang tên “Hành trình” trở lại với thông điệp của ca khúc chủ đề “See the light”. Những bài hát như “Chuyện như chưa bắt đầu”, “Dường như ta đã”, “Đúng cũng thành sai”, “Vì em quá yêu anh” và “Cây đàn sinh viên” tiếp tục gợi lại nhiều dấu mốc âm nhạc của Mỹ Tâm. Chương trình khép lại bằng “Người hãy quên em đi” và “Ước gì”, đưa khán giả trở về với những giai điệu đã quen thuộc qua nhiều năm.

Ca khúc mới và lời nhắn gửi đến "Tri âm"

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là ca khúc hoàn toàn mới được Mỹ Tâm dành tặng êkíp và người hâm mộ. Khác với không khí sôi động ở nhiều phần trước, bài hát mang màu sắc tự sự, nhắc đến những cảm xúc phía sau ánh đèn sân khấu, những ngày đầu bắt đầu hành trình nghệ thuật, những cuộc chia xa và những người đã đồng hành qua nhiều thăng trầm.

Thông qua ca khúc, nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng với những cộng sự đã sát cánh trong chặng đường làm nghề. Bài hát cũng mang ý nghĩa như một lời tri ân gửi đến "Tri âm" – tên gọi cộng đồng người hâm mộ của Mỹ Tâm. Khoảnh khắc này cho thấy mối liên hệ giữa nghệ sĩ, ê-kíp và khán giả không chỉ được tạo nên từ những màn trình diễn trên sân khấu, mà còn từ quá trình đồng hành kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang cũng là một phần được chú trọng trong concert. Mỹ Tâm liên tục thay đổi trang phục, từ những thiết kế thanh lịch, lộng lẫy đến phong cách cá tính, hiện đại, phù hợp với màu sắc của từng chương. Các màn thay trang phục nhanh góp phần duy trì nhịp độ chương trình và tạo sự biến đổi về hình ảnh trong suốt đêm diễn.

Ở những phút cuối, màn hình sân khấu bất ngờ xuất hiện dòng chữ “Xin lỗi" cùng mốc thời gian 2027. Mỹ Tâm cũng nhắc đến việc sẽ “ngủ đông” đến năm 2027, khiến khán giả tò mò về những kế hoạch tiếp theo của nữ ca sĩ. Dù chưa tiết lộ cụ thể, chi tiết này trở thành một trong những điều được người hâm mộ chú ý sau đêm diễn.

Với khoảng 25.000 khán giả và gần 40 ca khúc, “See The Light Day 2” cho thấy khả năng làm chủ sân khấu của Mỹ Tâm trong một chương trình không có sự hỗ trợ từ khách mời. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô dàn dựng hay số lượng bài hát, mà còn ở cách nữ ca sĩ kết nối những ca khúc thuộc nhiều giai đoạn sự nghiệp thành một câu chuyện có chủ đề. Đêm diễn vừa là dịp để khán giả gặp lại những giai điệu quen thuộc, vừa cho thấy nỗ lực làm mới hình thức Concert của Mỹ Tâm trên hành trình âm nhạc của mình.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn: