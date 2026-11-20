ANTD.VN - Vừa được trao Bằng khen của Th ủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong đào tạo nghệ thuật, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cùng người bạn thân gần 25 năm - TS, ca sĩ Thu Hà ra mắt MV “Em là cô giáo vùng cao” như món quà âm nhạc dành tặng những người làm nghề giáo đúng vào dịp 20/11.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Sáng 19/11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Phần thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của Tân Nhàn trên cương vị nghệ sĩ, giảng viên và nhà quản lý giáo dục. Trong quá trình công tác, cô chú trọng kết nối giá trị truyền thống với phương pháp đào tạo hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện để các thế hệ sinh viên tiếp cận với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, có khả năng hội nhập.

Với PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, biểu diễn và giảng dạy luôn có mối quan hệ gắn bó. Nếu sân khấu là nơi cô thể hiện tình yêu âm nhạc thì giảng đường lại là không gian để trao truyền kiến thức, kinh nghiệm và vun đắp đam mê cho những nghệ sĩ tương lai. Bởi vậy, Bằng khen của Thủ tướng không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là nguồn động viên để cô tiếp tục gắn bó với sự nghiệp đào tạo nghệ thuật.

Niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi đến vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đặc biệt, đúng ngày 19/11, tròn một năm trước, Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS, ca sĩ Thu Hà kết hợp trong MV “Em là cô giáo vùng cao”, ra mắt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Cũng nhân dịp này, nữ nghệ sĩ vừa chính thức giới thiệu MV song ca “Em là cô giáo vùng cao” của nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự, kết hợp cùng người bạn thân thiết gần 25 năm – TS, ca sĩ Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội. Sản phẩm không chỉ là món quà âm nhạc dành tặng các thầy cô nhân ngày 20/11 mà còn thể hiện sự đồng điệu của hai nghệ sĩ trong tình yêu âm nhạc và sự gắn bó với nghề giáo.

“Em là cô giáo vùng cao” kể câu chuyện về những giáo viên trẻ rời xa phố thị, vượt qua núi rừng hiểm trở để mang con chữ đến với trẻ em ở những bản làng xa xôi. Ca khúc có giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, ca từ mộc mạc, khắc họa vẻ đẹp của những người giáo viên bình dị nhưng giàu nghị lực, luôn kiên trì vượt qua khó khăn để học trò có cơ hội đến trường.

MV “Em là cô giáo vùng cao” kể câu chuyện về hành trình gieo chữ của những giáo viên trẻ nơi miền núi còn nhiều khó khăn

Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, PGS.TS Tân Nhàn và TS, ca sĩ Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người gắn bó với ngôi trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cùng lựa chọn lên vùng cao dạy học, họ phải đối diện với những trở ngại từ điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, địa hình hiểm trở đến việc vận động học sinh đến lớp. Bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho học trò, hai cô giáo từng bước vượt qua những khó khăn, góp phần đưa các em đến gần hơn với tri thức.

Những hình ảnh ruộng bậc thang, núi rừng trùng điệp, con suối và những con đường đến trường quanh co tạo nên không gian giàu chất thơ cho MV. Trên nền cảnh sắc ấy, câu chuyện về hành trình gieo chữ được thể hiện bằng những khuôn hình gần gũi, gợi nhắc đến sự tận tụy và những hy sinh thầm lặng của người giáo viên nơi vùng cao.

Không lựa chọn cách phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, hai nữ nghệ sĩ đã thể hiện ca khúc bằng sự dung dị, giàu cảm xúc. Hai giọng hát có màu sắc riêng nhưng hòa quyện tự nhiên, tạo nên một bản song ca vừa tha thiết, vừa ấm áp. Qua cách xử lý tiết chế, mỗi câu hát như lời tâm tình gửi đến những người đã lựa chọn gắn bó với sự nghiệp trồng người, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

MV “Em là cô giáo vùng cao” gửi gắm tình yêu nghề và sự tri ân tới những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người

Chia sẻ về sản phẩm, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết, với những người trực tiếp làm công tác giảng dạy như cô và TS Thu Hà, những vất vả, trăn trở của nghề giáo luôn là điều gần gũi. Trải nghiệm hóa thân thành giáo viên vùng cao, tiếp xúc và đồng hành cùng các em nhỏ trong quá trình thực hiện MV giúp hai nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn những khó khăn phía sau công việc gieo chữ. Cũng theo cô, hành trình của người giáo viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, động viên và giúp học trò có thêm cơ hội học tập, trưởng thành. Những trải nghiệm ấy càng khiến cô nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của người làm giáo dục trong việc nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh tương lai cho các thế hệ học trò.

Còn với TS, ca sĩ Thu Hà, hình ảnh người giáo viên vốn có sự gắn bó đặc biệt bởi cô được đào tạo cả chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ngành Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì vậy, hình ảnh người giáo viên và câu chuyện về nghề dạy học luôn có sự gần gũi đặc biệt với bản thân cô. Nữ ca sĩ kể, khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng trẻ em vùng cao, được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp và vui chơi với các em, cảm xúc của cô không còn đơn thuần là của một nghệ sĩ đang diễn xuất. Những trải nghiệm ấy giúp nữ ca sĩ hiểu hơn về cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS, ca sĩ Thu Hà có tình bạn gần 25 năm, từ những ngày cùng học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến khi trở thành những nghệ sĩ, nhà giáo

Bên cạnh ý nghĩa tri ân nghề giáo, MV còn đánh dấu tình bạn gần 25 năm giữa Tân Nhàn và Thu Hà. Cả hai quen nhau từ năm 2002, khi cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xuất thân từ những miền quê nghèo Hà Nam và Hưng Yên, hai cô gái khi ấy cùng theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, chung ước mơ trở thành ca sĩ và giảng viên gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.

Trong tám năm học tập dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh, họ không chỉ chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật mà còn cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ. Tình bạn được vun đắp từ những năm tháng trên giảng đường tiếp tục đồng hành khi cả hai bước vào con đường nghề nghiệp.

Năm 2005, Tân Nhàn giành giải Nhất cuộc thi "Sao Mai" ở dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Hai năm sau, Thu Hà giành giải Nhì "Sao Mai" ở cùng phong cách âm nhạc. Đáng chú ý, cả hai đều đạt được những thành tích này khi còn là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ tiếp tục đồng hành trong quá trình học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn.

Từ những cô sinh viên cùng chung đam mê âm nhạc, Tân Nhàn và Thu Hà vẫn giữ tình bạn bền chặt hơn hai thập kỷ dù mỗi người đã có một hành trình sự nghiệp riêng

Gần 25 năm trôi qua, từ hai cô sinh viên cùng chung niềm đam mê, Tân Nhàn và Thu Hà giờ đây đều trưởng thành trong vai trò nghệ sĩ, nhà giáo. Tân Nhàn đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong khi Thu Hà là Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội. Mỗi người có một hành trình và dấu ấn riêng, nhưng cả hai vẫn duy trì sự gắn bó, ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống, đồng thời từng phát hành nhiều MV và album âm nhạc chung.

Với “Em là cô giáo vùng cao”, cuộc hội ngộ trong âm nhạc lần này vì thế mang thêm ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là món quà dành tặng những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người, sản phẩm còn là dịp để hai người bạn nhìn lại hành trình đã qua, cùng gửi gắm tình yêu nghề và sự trân trọng đối với những giá trị mà giáo dục mang lại.

Một số hình ảnh trong MV “Em là cô giáo vùng cao”: