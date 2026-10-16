Vì sao Concert của Mỹ Tâm bán hết 10.000 vé chỉ trong 5 phút?

ANTD.VN - Chỉ 5 phút sau khi mở bán sớm, 10.000 vé "See the light Day 2" của Mỹ Tâm đã được bán hết. Sức mua này nối dài dấu ấn từ đêm diễn tại Hà Nội năm 2025, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại của nữ ca sĩ trên sân khấu TP.HCM.

Theo kế hoạch, live-concert "See the light Day 2" của Mỹ Tâm sẽ diễn ra vào tối 21-11-2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đêm nhạc tiếp nối live-concert đầu tiên "See the light" từng thu hút khoảng 40.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào cuối tháng 12-2025.

Mới đây sau khi tiến hành đợt mở bán vé sớm đêm diễn tại TP.HCM, chỉ sau 5 phút, toàn bộ 10.000 vé đã có chủ. Tốc độ này khiến nhiều khán giả không kịp hoàn tất thao tác mua vé, phải chờ đợt mở bán tiếp theo để tìm kiếm cơ hội tham dự đêm nhạc. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn đáng kể so với đợt mở bán sớm đêm diễn tại Hà Nội bởi số vé tương đương tại "See the light" diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình được bán hết sau 38 phút. Kết quả này cũng cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho đêm diễn tiếp theo của Mỹ Tâm, trong bối cảnh giọng ca "họa mi tóc nâu" vẫn duy trì được sức hút sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến đêm nhạc của Mỹ Tâm luôn "cháy" vé có lẽ nằm ở việc âm nhạc mà cô theo đuổi có khả năng kết nối với nhiều thế hệ khán giả. Từ những ca khúc như: Ước gì, Đôi cánh tình yêu, Cô gái đến từ hôm qua, Họa mi tóc nâu...cho đến những bản "hit" gần đây như: Người hãy quên em đi, Đúng cũng thành sai, Anh chưa biết đâu, Đừng hỏi em...không chỉ góp phần định hình sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn gắn với những giai đoạn khác nhau trong đời sống của người nghe. Nhờ đó, các Concert của Mỹ Tâm không chỉ thu hút những người đã đồng hành với cô từ những ngày đầu mà còn tạo sức hấp dẫn với lớp khán giả trẻ sau này.

Với khán giả trưởng thành cùng âm nhạc Mỹ Tâm từ những năm đầu cô bước chân vào con đường ca hát thì Concert là dịp để tìm lại những ký ức quen thuộc. Còn với lớp khán giả trẻ, đây lại là cơ hội trải nghiệm trực tiếp một nghệ sĩ mà họ vốn biết đến qua các sản phẩm âm nhạc và nền tảng số. Sự giao thoa giữa các thế hệ giúp lượng khán giả của nữ ca sĩ không bị giới hạn trong một nhóm tuổi hay một xu hướng âm nhạc nhất định. Cùng với đó, cộng đồng người hâm mộ "Tri âm" của Mỹ Tâm ngày càng đông và đây cũng là một phần quan trọng tạo nên sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ. Điều này được xem là lợi thế đáng kể đối với một nghệ sĩ tổ chức Concert quy mô lớn.

Một yếu tố khác cũng góp phần tạo nên sự quan tâm của khán giả dành cho "See the light Day 2" lần này là kỳ vọng về chất lượng biểu diễn. Với những Concert quy mô lớn, khán giả ngày càng quan tâm đến tổng thể chương trình, từ cách xử lý ca khúc, bản phối, ban nhạc đến sân khấu và hiệu ứng thị giác. Ở đêm diễn đầu tiên "See the light" tại Hà Nội, Mỹ Tâm một lần nữa chứng minh khả năng biến hóa, làm mới âm nhạc khi đưa thêm màu sắc Pop, Rock, Pop Dance...cùng vũ đạo vào chương trình, thay vì chỉ dựa vào những bản Pop Ballad quen thuộc, đáp ứng cả nhu cầu nghe lẫn nhìn của một đêm diễn có thời lượng dài.

Điều này tạo ra kỳ vọng mà mọi người dành cho Mỹ Tâm trong lần trở lại tại TP.HCM. Theo thông tin từ êkíp, "See the light Day 2" sẽ có những điều chỉnh về âm nhạc, bản phối, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và nội dung biểu diễn. Những chi tiết cụ thể về danh sách ca khúc, khách mời và các điểm nhấn của chương trình hiện chưa được công bố đầy đủ. Chính sự úp mở thông tin này cũng tạo nên sự tò mò bởi khán giả đã biết đến "See the light" qua đêm diễn tại Hà Nội, nhưng vẫn muốn chờ xem chương trình sẽ được thay đổi biến báo như thế nào ở đêm diễn tới đây.

Sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm đang sở hữu lợi thế không phải nghệ sĩ nào cũng có được, đó là những ca khúc được nhiều thế hệ biết đến, cộng đồng người hâm mộ gắn bó và sự quan tâm dành cho các đêm biểu diễn quy mô lớn. Nhưng để thành thành công, "See the light Day 2" vẫn cần chứng minh giá trị bằng chính chất lượng nghệ thuật của chương trình. Việc bán hết vé trong 5 phút là sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng nhưng điều khán giả chờ đợi tiếp theo là một đêm nhạc xứng đáng với sự mong đợi đó.