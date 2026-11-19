ANTD.VN - Tháng 11 trở về, những bó hoa tươi, tấm thiệp nhỏ và lời chúc thân thương lại xuất hiện trên khắp giảng đường, lớp học. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp để học trò bày tỏ lòng biết ơn mà còn là khoảng thời gian để mỗi người nhìn lại hành trình của những người đã dành cả tuổi trẻ, tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Đằng sau một ngày lễ là những câu chuyện bình dị về nghề giáo, về sự tận tụy và những giá trị vẫn được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Phía sau bục giảng là những tháng ngày tận tụy

Những ngày giữa tháng 11, không khí tri ân thầy cô dường như hiện diện rõ hơn ở mỗi trường học. Trên hành lang, những tấm thiệp được chuẩn bị, những bó hoa được nâng niu, đôi khi chỉ là một lời chào hỏi thân tình hơn thường ngày. Không cần những món quà đắt tiền, sự quan tâm chân thành của học trò cũng đủ khiến ngày 20/11 trở nên đặc biệt.

Các bạn sinh viên viết lời chúc gửi đến thầy cô dịp 20/11

Nhưng nếu chỉ nhìn ngày Nhà giáo Việt Nam qua những bó hoa và lời chúc, có lẽ vẫn chưa thể cảm nhận hết ý nghĩa của ngày lễ này. Bởi phía sau mỗi giờ lên lớp là rất nhiều công việc ít được nhìn thấy. Đó là những buổi tối giảng viên chuẩn bị giáo án, những lần sửa bài đến từng chi tiết, những giờ giải đáp thắc mắc sau khi tiết học kết thúc. Có những kiến thức tưởng chừng đơn giản với người đứng lớp nhưng lại cần nhiều thời gian để truyền đạt sao cho sinh viên có thể hiểu và vận dụng.

Nghề giáo không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức. Một người giáo viên đôi khi còn là người nhận ra sự thay đổi trong thái độ của học trò, kiên nhẫn với những thiếu sót và đưa ra lời khuyên đúng lúc. Không phải bài học nào cũng nằm trong giáo trình, bài giảng cũng không phải sự trưởng thành nào của học trò có thể đo đếm bằng điểm số.

Có lẽ vì vậy, giá trị của người giáo viên không chỉ được ghi nhận trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều năm sau khi rời giảng đường, điều học trò nhớ lại đôi khi không phải một bài giảng cụ thể, mà là lời động viên trong lúc khó khăn, một lần được trao cơ hội hay sự nghiêm khắc cần thiết để trưởng thành.

Từ những giảng đường, tình cảm tri ân được tiếp nối

Không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng được thể hiện tại các giảng đường đại học trên cả nước, nơi mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên có những nét riêng. Ở môi trường này, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình định hướng nghề nghiệp, nghiên cứu và chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống.

Tại Trường Đại học Thăng Long, dịp 20/11 cũng là thời điểm để sinh viên gửi lời cảm ơn đến những giảng viên đã đồng hành trong quá trình học tập. Những lời chúc, những hoạt động kỷ niệm và những cuộc gặp gỡ giữa thầy cô với sinh viên góp phần tạo nên không khí gần gũi, ấm áp trong khuôn viên trường. Đối với nhiều sinh viên, đây còn là dịp để nhìn lại quãng thời gian học tập, nhớ về những người đã giúp mình vượt qua khó khăn và từng bước xác định con đường phía trước. Nếu khoảng trời thanh xuân ấy là hành trình chập chững tích lũy tri thức và trưởng thành, thì với những người truyền đạt kiến thức đó lại là cuốn nhật ký dài đong đầy biết bao kỷ niệm tự hào.

Gắn bó với Trường Đại học Thăng Long đến nay đã 14 năm, cô Bùi Cẩm Phượng - giảng viên Khoa Du lịch đã có rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ với sinh viên: "Đó là lần cả cô và trò đồng hành lần đầu tiên trong dịp làm tiệc kỷ niệm thành lập trường và đã hoàn thành xuất sắc, đánh dấu sự thành công trong việc đào tạo định hướng ứng dụng của Trường Đại học Thăng Long."

Cô Bùi Cẩm Phượng hướng dẫn sinh viên chỉnh trang tóc tại buổi học makeup dành cho tiếp viên hàng không

Ngoài ra, với cô Vũ Thị Thanh Nhàn - Trưởng khoa Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Thăng Long, kỷ niệm mà cô nhớ nhất mỗi dịp 20/11 về là câu chuyện của một sinh viên từng đứng trước nguy cơ bỏ lỡ cả tương lai của mình: “Đó là một em sinh viên khá thông minh nhưng thời gian đầu lại thường xuyên nghỉ học, kết quả học tập sa sút và có ý định bỏ học vì mất phương hướng cũng như mất niềm tin vào bản thân. Tôi đã nhiều lần chủ động trò chuyện, lắng nghe, động viên em rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm, quan trọng là dám nhìn nhận và bắt đầu lại. Chỉ cần em còn muốn học, thầy cô sẽ luôn sẵn sàng đồng hành. Sau đó, em quyết định quay trở lại lớp, kiên trì học bù kiến thức đã bỏ lỡ và thay đổi thái độ học tập. Vài năm sau, đúng dịp 20/11, em nhắn tin cho tôi và nói: “Nếu ngày đó cô không kiên nhẫn ngồi nói chuyện với em, có lẽ em đã bỏ học thật rồi. Cảm ơn cô vì đã không từ bỏ em khi chính em còn từ bỏ bản thân mình.” Đó là khoảnh khắc giúp tôi hiểu rằng ý nghĩa của nghề giáo không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn là nâng đỡ các em vào những thời điểm khó khăn nhất.”

Cô Vũ Thị Thanh Nhàn nhiệt huyết giảng bài cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Thăng Long

Qua những câu chuyện tại giảng đường đại học cũng phản ánh thực tế rộng hơn: dù môi trường giáo dục có thay đổi, mối quan hệ giữa người dạy và người học vẫn luôn cần được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, thấu hiểu và trách nhiệm. Khi kiến thức ngày càng dễ tiếp cận qua nhiều nền tảng, vai trò của giảng viên không còn đơn thuần là cung cấp thông tin, mà còn là định hướng tư duy, khơi gợi khả năng tự học và giúp người học biết cách sử dụng kiến thức một cách có trách nhiệm.

Đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thăng Long miệt mài truyền lửa đam mê và tri thức cho sinh viên

Khi lời tri ân không chỉ dành riêng cho ngày 20/11

Trong bối cảnh giáo dục đang có nhiều chuyển biến, nghề giáo cũng đứng trước không ít áp lực. Sự phát triển của công nghệ, yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và những thay đổi trong nhu cầu của người học đòi hỏi mỗi nhà giáo phải không ngừng cập nhật, thích nghi. Một bài giảng không còn chỉ cần đầy đủ kiến thức mà còn phải gần gũi, có tính ứng dụng và tạo được sự hứng thú cho người học.

Hành trình thắp lửa: Sự đồng hành và dìu dắt tận tụy của giảng viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng trong từng bước trưởng thành của sinh viên

Điều đó khiến công việc của người thầy ngày nay có thêm nhiều yêu cầu mới. Họ vừa phải giữ vững nền tảng chuyên môn, vừa phải tìm cách tiếp cận phù hợp với từng thế hệ học trò. Đằng sau sự thay đổi ấy vẫn là một trách nhiệm không đổi: giúp người học phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách và tự tin bước vào cuộc sống.

Cũng bởi vậy, sự tôn vinh dành cho nhà giáo không nên chỉ dừng lại trong một ngày lễ. Một lời cảm ơn sau giờ học, thái độ nghiêm túc trong mỗi tiết học, sự chủ động tiếp thu kiến thức hay những thành quả mà học trò đạt được trong tương lai đều có thể trở thành món quà ý nghĩa đối với người đứng lớp.

Ngày 20/11 rồi sẽ qua, những bó hoa có thể tàn, những tấm thiệp sẽ được cất vào ngăn bàn, nhưng những bài học, lời khuyên và sự tận tâm của thầy cô vẫn tiếp tục hiện diện trong hành trình của mỗi người. Có những người thầy không đồng hành cùng học trò suốt cuộc đời, nhưng những điều họ truyền lại có thể theo học trò trên rất nhiều chặng đường.

Và có lẽ, món quà lớn nhất dành cho những người làm nghề giáo không nằm ở giá trị vật chất hay những lời chúc được nói trong một ngày, mà chính là sự trưởng thành của những thế hệ học trò. Bởi khi một người học biết sống có trách nhiệm, biết nỗ lực và tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, cũng là lúc những hạt mầm tri thức mà thầy cô gieo xuống thực sự đơm hoa.