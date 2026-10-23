10.000 vé xem Concert Mỹ Tâm bán hết trong 5 phút

ANTD.VN - 10.000 vé được bán trong 5 phút ở đợt mở bán sớm, Concert "See The Light Day 2" của Mỹ Tâm tiếp tục ghi nhận sức mua lớn khi toàn bộ vé được bán hết trước ngày diễn ra gần một tháng.

Theo kế hoạch, Concert "Mỹ Tâm Live Concert 2026 – See The Light Day 2" sẽ diễn ra vào tối 21-11 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Toàn bộ vé chương trình đã được bán hết sau hai đợt mở bán, trước gần một tháng so với ngày diễn ra. Đây là Concert riêng của Mỹ Tâm tại TP.HCM sau hơn 5 năm, kể từ "Tri âm" mà nữ ca sĩ thực hiện vào năm 2021.

Trong đợt mở bán sớm ngày 15-10, 10.000 vé được bán ra chỉ trong 5 phút. Nhiều khán giả chưa kịp hoàn tất giao dịch phải chờ đợt mở bán tiếp theo. Đến đợt mở bán thứ 2 vào ngày 21-10, các hạng vé lần lượt được bán hết và êkíp của Mỹ Tâm chính thức xác nhận toàn bộ vé Concert đã có chủ.

Việc vé được bán hết từ sớm cho thấy sự mong đợi của khán giả dành cho đêm nhạc lần này. Sau hơn 5 năm kể từ "Tri âm", Mỹ Tâm mới trở lại tổ chức Concert riêng tại TP.HCM. Vì vậy, chương trình không chỉ là dịp để người hâm mộ gặp lại nữ ca sĩ trên sân khấu lớn mà còn là cơ hội cùng thưởng thức những ca khúc đã gắn bó với nhiều năm hoạt động nghệ thuật của cô.

Trước đó, "See The Light Day 1" diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12-2025 thu hút sự chú ý với sân khấu được đầu tư công phu và nhiều màn trình diễn. Tiếp nối chương trình này, đêm diễn tại TP.HCM được Mỹ Tâm và êkíp chuẩn bị với những thay đổi riêng. Theo chia sẻ từ êkíp, Concert lần này sẽ có những điểm khác biệt và bất ngờ so với đêm diễn tại Hà Nội.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm duy trì được lượng khán giả đông đảo, với những ca khúc quen thuộc qua nhiều thế hệ. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp các Concert riêng của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm. Với khán giả, việc trực tiếp nghe cô biểu diễn những ca khúc đã gắn bó với mình qua nhiều năm mang đến trải nghiệm khác với khi thưởng thức âm nhạc qua các nền tảng. Bên cạnh âm nhạc, cách dàn dựng sân khấu và xây dựng chương trình cũng góp phần tạo nên dấu ấn cho mỗi đêm diễn. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều Concert được tổ chức tại Việt Nam, việc một chương trình bán hết vé trước ngày diễn ra gần một tháng cho thấy sức mua đáng chú ý dành cho Mỹ Tâm.

Dù vậy, sự thành công của một đêm nhạc không chỉ nằm ở số vé bán ra mà còn ở những gì nghệ sĩ mang đến trên sân khấu và cảm xúc đọng lại sau chương trình. Với "See The Light Day 2", sự chờ đợi của khán giả sẽ được giải đáp khi Mỹ Tâm chính thức trở lại sân khấu Concert riêng tại TP.HCM vào tối 21-11 tới.

Hiện Mỹ Tâm và êkíp đang tiếp tục chuẩn bị cho đêm diễn tại Khu đô thị Vạn Phúc. Sau hai đợt mở bán với toàn bộ vé đã được bán hết, chương trình là một trong những đêm nhạc được khán giả chú ý trong lịch biểu diễn của nữ ca sĩ năm 2026.