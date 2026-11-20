ANTD.VN - Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình chính luận giao lưu nghệ thuật “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp” là dịp nhìn lại những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Công an nhân dân. Qua những chia sẻ tâm huyết cùng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, chương trình góp phần làm nổi bật vai trò của văn hóa trong bồi đắp bản lĩnh, nhân cách người chiến sĩ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần hun đúc bản lĩnh, nhân cách và khát vọng cống hiến của mỗi con người. Với lực lượng Công an nhân dân (CAND), những giá trị ấy được bồi đắp qua truyền thống, thực tiễn công tác, chiến đấu và sự đồng hành của các thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa. Tinh thần đó được thể hiện trong chương trình chính luận giao lưu nghệ thuật “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp”, diễn ra sáng nay 20/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường CAND.

Về phía các Ban, Bộ, ngành Trung ương có PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có Thiếu tướng, nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương, Chi hội Văn học nghệ thuật CAND, lãnh đạo các Nhà hát Trung ương và địa phương, cơ quan văn hóa các tỉnh, thành phố và đặc biệt là 200 văn nghệ sĩ sĩ, trí thức, nhà văn hóa tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn hóa CAND.

Văn hóa CAND cần được phát triển bằng những hành động cụ thể

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ﻿ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa CAND

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đồng thời khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh văn hóa luôn là ngọn đuốc soi đường, là cội nguồn sức mạnh vĩ đại giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn và thử thách.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn đặt văn hóa ở vị trí đặc biệt trong sự nghiệp Cách mạng, lãnh đạo nhân dân giữ gìn bản sắc, xây dựng đời sống tinh thần và phát huy sức mạnh văn hóa trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và kiến thiết đất nước. Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định: “Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam”.

Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUCA ngày 31/3/2026 và Đề án số 7454 ngày 13/11/2026 về phát triển văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới. Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, mục tiêu đặt ra là lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm, định hướng văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng người cán bộ, chiến sĩ CAND phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”, hình thành thế giới quan khoa học, hướng tới các giá trị “chân - thiện - mỹ”.

Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, văn hóa CAND đã không ngừng phát triển, trở thành một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa Cách mạng, văn hóa dân tộc Việt Nam; góp phần quan trọng để dệt nên lý tưởng cao đẹp, truyền thống quý báu của lực lượng CAND: Tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Đánh giá về đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, trân trọng và tri ân những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ sáng tạo. Bằng tài năng, tâm huyết, nhãn quan chính trị sắc bén và tình cảm sâu nặng, nghĩa tình với lực lượng CAND, các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa đã sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Qua đó, hình tượng người chiến sĩ Công an được khắc họa sinh động, chân thực trong chiến đấu cũng như trong công tác, phục vụ nhân dân. Những tác phẩm ấy không chỉ là món ăn tinh thần quý giá đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn là nhịp cầu kết nối lực lượng Công an với nhân dân, giúp nhân dân thêm thấu hiểu, sẻ chia, tin yêu và đồng hành cùng lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu, văn nghệ sĩ, trí thức tham dự chương trình “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp”

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, phát triển văn hóa CAND là đòi hỏi cấp thiết, tạo nền tảng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để văn hóa thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, động lực kiến tạo sự phát triển của đất nước và lực lượng CAND, Thứ trưởng đề nghị, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng, cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa trong và ngoài CAND chung tay, đồng hành thực hiện tốt ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung và văn hóa CAND nói riêng; nắm vững quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Phát huy tính kiên định, bản lĩnh chính trị, vai trò nêu gương, coi văn hóa là nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ giữ tâm trong, trí sáng, khát vọng lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa trong và ngoài CAND sáng tạo nghệ thuật, hướng vào trọng tâm xây dựng nhân cách người CAND trong kỷ nguyên mới. Việc xây dựng văn hóa CAND cần gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thứ ba, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Thứ trưởng đề nghị đội ngũ này sát cánh cùng lực lượng CAND, phát huy vai trò tiên phong, sử dụng các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và công trình nghiên cứu khoa học làm vũ khí trên mặt trận tư tưởng, góp phần định hướng, kiến tạo, dẫn dắt cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, nâng cao sức chiến đấu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời các thông tin xấu, độc, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng và lực lượng CAND.

Lan tỏa bản sắc văn hóa CAND từ thực tiễn đời sống

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao biểu trưng lưu niệm tôn vinh các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa CAND Chương trình cũng dành thời gian tri ân, tôn vinh 30 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Công an nhân dân. Đây là những người hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu, quản lý văn hóa đến văn học, âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật biểu diễn. Trong số đó có PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; nhà biên kịch Nguyễn Đăng Chương; ông Trần Hải Đăng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; NSND Hà Thủy, biên đạo múa Tuyết Minh...

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình còn đan xen các phóng sự và những cuộc giao lưu với các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Qua nhiều góc nhìn và trải nghiệm thực tiễn, các khách mời cùng làm rõ những giá trị, bản sắc riêng của văn hóa CAND, vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng cũng như yêu cầu phát huy sức mạnh văn hóa trong bối cảnh mới.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "Ngày Văn hóa Việt Nam" là dịp để mỗi người dành thời gian quan tâm, sống cùng các giá trị văn hóa, để những giá trị ấy thấm sâu vào từng gia đình, từng con người, từ đó trở thành sức mạnh của dân tộc trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

Đề cập đến bản sắc văn hóa CAND, ông nhấn mạnh tính gương mẫu là một trong những đặc trưng cần được phát huy. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, tinh thần thi đua của phòng trào "Ba nhất" thể hiện rõ yêu cầu về kỷ cương, sự trung thành và tinh thần gần dân của người chiến sĩ Công an. Trong bối cảnh xã hội cần những tấm gương điển hình, văn hóa CAND có thể trở thành hình mẫu về sự gương mẫu, góp phần dẫn dắt và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn và Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường giao lưu, chia sẻ về vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng CAND

Ở góc độ hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lực lượng, Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường nhìn nhận văn hóa CAND là một phạm trù rộng, trong đó văn học nghệ thuật đã có nền tảng và quá trình phát triển lâu dài. Một trong những điểm đáng chú ý là hệ thống thiết chế, tổ chức và hoạt động văn hóa được xây dựng, duy trì trong toàn lực lượng, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được truyền tải rộng khắp.

Theo Thiếu tướng Trần Gia Cường, sự phát triển của văn hóa, văn nghệ CAND thể hiện ở cả chiều rộng và chiều sâu. Nếu chiều rộng là mạng lưới tổ chức, hoạt động văn hóa, văn nghệ được triển khai trong các đơn vị, thì chiều sâu nằm ở việc bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, biểu diễn, xây dựng đời sống văn hóa và khả năng thẩm thấu các giá trị vào từng cán bộ, chiến sĩ. Qua nhiều năm, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm xây dựng các tổ chức, hoạt động văn học nghệ thuật như văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc... Các hội diễn, hoạt động sáng tác cũng tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ tham gia, đồng thời trở thành cầu nối giúp nhân dân hiểu hơn về lực lượng Công an.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường chia sẻ về quá trình xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, văn nghệ trong lực lượng CAND

Ông cũng nhắc đến việc nhiều cán bộ làm công tác chuyên môn trong lực lượng được đào tạo, bồi dưỡng, từng bước trưởng thành và trở thành hội viên của các hội nghề nghiệp như: Hội Nhà văn, Hội Điện ảnh...Điều đó cho thấy hoạt động văn hóa, văn nghệ không chỉ dừng ở phong trào mà còn góp phần hình thành đội ngũ sáng tạo có chuyên môn, có khả năng đóng góp lâu dài cho đời sống nghệ thuật.

Cùng trao đổi về yêu cầu phát triển văn hóa CAND trong giai đoạn mới, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng việc cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng thành hành động trong thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông đánh giá cao việc Bộ Công an đã có những chương trình hành động cụ thể nhằm xây dựng, tôn vinh văn hóa CAND, đồng thời cho rằng cần tiếp tục xây dựng thương hiệu văn hóa CAND với những sản phẩm, sự kiện cụ thể có khả năng nhận diện và lan tỏa.

Theo ông, các bộ phim, ca khúc, chương trình nghệ thuật từng tạo được sự quan tâm cần tiếp tục được củng cố sức sống, để không chỉ tạo hiệu ứng nhất thời mà còn trở thành những sản phẩm văn hóa có giá trị bền vững. Việc tôn vinh những người làm văn hóa trong và ngoài lực lượng cũng là cách khích lệ sáng tạo, phát hiện những tấm gương, câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần tạo thêm sức sống cho văn hóa CAND.

Nhà văn Chu Thanh Hương, Phó trưởng phòng PX03, Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ về cảm hứng sáng tác và những trải nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, chất liệu góp phần hình thành các tác phẩm viết về người chiến sĩ CAND

Cũng trong chương trình, một góc nhìn gần gũi hơn về văn hóa CAND được nhà văn Chu Thanh Hương, Phó trưởng phòng PX03, Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ từ thực tiễn công tác tại địa phương. Theo chị, đời sống văn hóa ở cơ sở có sức sống mãnh liệt, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần kéo gần mối quan hệ giữa lực lượng CAND với nhân dân. Ngay cả khi một số cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự thông thạo tiếng dân tộc, họ vẫn có thể hòa mình vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa cùng người dân, qua đó tạo sự gắn bó và sẻ chia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ trải nghiệm của một người vừa công tác trong lực lượng, vừa sáng tác văn học, Chu Thanh Hương cho rằng hình ảnh người chiến sĩ Công an có nhiều chiều cạnh đáng khai thác. Khi khoác lên mình sắc phục, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trên vai trách nhiệm và tinh thần của người Công an, nhưng trong đời sống thường ngày, họ cũng là những con người với những suy tư, trăn trở riêng. Chính những câu chuyện, trải nghiệm và con người gặp gỡ trong công tác đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết về đồng chí, đồng đội một cách chân thực.

Đáng chú ý, tiểu thuyết "Hoa bay" của nhà văn Chu Thanh Hương từng đạt Giải A trong "Cuộc thi truyện và ký" do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2007-2010. Tác phẩm đề cập đến nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới, gửi gắm niềm tin vào con người và bản năng hướng thiện. Từ chất liệu văn học này, chương trình giới thiệu vũ kịch "Hoa bay" do Nhà hát Ca múa nhạc CAND phối hợp với Vũ đoàn Hà Nội Trẻ và Dàn nhạc Giao hưởng biểu diễn. Tác phẩm chuyển tải câu chuyện bằng ngôn ngữ hình thể và âm nhạc, làm nổi bật khát vọng sống, tình yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Gắn kết văn hóa nghệ thuật giữa Công an và Quân đội

Không chỉ nhìn lại quá trình phát triển văn hóa trong lực lượng CAND, chương trình còn mở rộng trao đổi về vai trò của văn hóa nghệ thuật trong các lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự phối hợp giữa Công an và Quân đội.

Từ thực tiễn sáng tác, đào tạo và quản lý văn hóa nghệ thuật trong Quân đội, Thiếu tướng, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng văn học nghệ thuật đã đồng hành cùng quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của lực lượng vũ trang trong hơn 80 năm qua. Từ hai cuộc kháng chiến đến công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời bình, những tấm gương anh hùng như: Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân, Võ Thị Sáu...đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

Những tiết mục nghệ thuật góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong chiến đấu, công tác và gắn bó với nhân dân

Trong thời bình, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội tham gia phòng, chống bão lũ, thiên tai hay lực lượng Công an dũng cảm trong phòng cháy, chữa cháy, đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục là những hình ảnh tiêu biểu của tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và cống hiến. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, những tấm gương ấy là chất liệu quan trọng để văn học nghệ thuật khái quát, lan tỏa, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí và bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông cũng nhấn mạnh đặc thù của lực lượng vũ trang là tính kỷ luật và yêu cầu chấp hành mệnh lệnh. Tuy nhiên, văn hóa nghệ thuật có vai trò quan trọng ở khả năng thẩm thấu, giúp mỗi người chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh mà còn tự nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, lý tưởng và quyết tâm cống hiến. Những giá trị được truyền tải qua các loại hình nghệ thuật góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, bồi đắp phẩm chất và bản lĩnh của người lính.

Đề cập đến sự phối hợp giữa hai lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy cho biết hoạt động văn hóa nghệ thuật giữa Công an và Quân đội thời gian qua ngày càng có sự gắn kết. Cụ thể, hai bên luôn quan tâm tham gia các hội diễn của nhau, phối hợp tổ chức trại sáng tác, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hai lực lượng cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Sự phối hợp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an và người lính bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng, nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Thủy cùng các đại biểu, nghệ sĩ tại chương trình “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp”

Trước yêu cầu hội nhập trong thời đại mới, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy cho rằng việc giữ gìn bản sắc phải được đặt ở vị trí quan trọng. Theo đó, bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có bản sắc văn hóa bộ đội Cụ Hồ và văn hóa CAND, chính là nền tảng để các lực lượng tham gia giao lưu, hội nhập với thế giới. Để làm được điều đó, cần có sự đầu tư xứng đáng cho thiết chế văn hóa, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có trình độ, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập. Bên cạnh điều kiện cơ sở vật chất, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Ông đồng thời mong muốn lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sáng tạo và tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng để tạo nên sức mạnh cộng hưởng.

Thông qua các cuộc giao lưu, chương trình đã mở ra nhiều góc nhìn về văn hóa CAND, từ nền tảng tư tưởng, hoạt động văn hóa ở cơ sở đến sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp và sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang. Những nội dung này cũng được thể hiện qua các tiết mục nghệ thuật như: Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam, Khát vọng xanh và đại cảnh Lời Bác vang mãi cùng non sông – Tinh hoa Việt Nam...

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tôn vinh những đóng góp của văn nghệ sĩ và khẳng định sức mạnh văn hóa trong xây dựng lực lượng CAND

Chương trình “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp” không chỉ là dịp ghi nhận, tri ân những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng. Từ những giá trị được hun đúc qua các thế hệ, văn hóa CAND cần tiếp tục hiện diện trong đời sống, trong từng hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ, trở thành sức mạnh nội sinh nuôi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".