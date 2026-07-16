Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề xuất đo nồng độ testosterone cho binh sĩ

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 15-7 thông báo sẽ triển khai một chương trình sàng lọc y khoa mới nhằm kiểm tra tình trạng "thiếu hụt testosterone" trong quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth

Động thái này ngay lập tức châm ngòi cho những tranh cãi về cả tính khoa học lẫn bình đẳng giới trong lực lượng vũ trang.

Theo đề xuất mới, chương trình sàng lọc sẽ được thực hiện thường niên như một phần của kỳ kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên.

Những người dưới 30 tuổi có thể tự nguyện đăng ký xét nghiệm. Ông Hegseth khẳng định việc tiếp nhận liệu pháp thay thế hormone sau đó sẽ hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của binh sĩ để giúp họ đạt "trạng thái chiến đấu tốt nhất".

Trong video công bố trên mạng xã hội, mặc dù Bộ trưởng Hegseth chỉ dùng từ "binh sĩ" nói chung, tuy nhiên chương trình này được cho là chỉ nhắm vào việc kiểm tra sự bất thường về hormone ở nam giới trong quân ngũ.

Khi được hỏi ông Hegseth muốn giải quyết vấn đề gì với chính sách mới này, Lầu Năm Góc đã dẫn lời ông Hegseth trong video, trong đó lý giải việc này nhằm giữ cho binh lính “mạnh mẽ, kiên cường và có năng lực chống chịu", đáp ứng các yêu cầu về sức dẻo dai tâm lý khi sự khắc nghiệt của chiến trường hiện đại đòi hỏi sự sẵn sàng về tâm lý và tinh thần tối đa.

Lọ testosterone

Quyết định này cũng đồng điệu với xu hướng ủng hộ việc nam giới dễ dàng tiếp cận hơn với các liệu pháp thay thế testosterone từ các quan chức khác trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, trong đó có Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr.

Tháng trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đã đề xuất nới lỏng các giới hạn kê đơn đối với các loại gel, viên nén và thuốc tiêm testosterone.

Tuy nhiên, giới y khoa vẫn bày tỏ sự hoài nghi. Các hướng dẫn y tế hiện hành khuyến cáo không nên tiến hành xét nghiệm nồng độ testosterone một cách tràn lan.

Việc đo lường chỉ số này cũng rất phức tạp do nồng độ hormone thay đổi liên tục trong ngày và kết quả chính xác nhất chỉ có thể thu được vào buổi sáng khi nhịn ăn.

Quyết định trên của người đứng đầu Lầu Năm Góc vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ có xuất thân từ quân ngũ, đặc biệt là trong bối cảnh ông Hegseth từng tuyên bố phụ nữ không nên đảm nhận các vai trò chiến đấu trực tiếp.

Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, một cựu binh chiến tranh Iraq, cho rằng đề xuất này giống như một dạng "chăm sóc khẳng định giới tính" dành cho nam giới.

Các nữ nghị sĩ kêu gọi nếu đã triển khai, chương trình tầm soát hormone cần được áp dụng bình đẳng cho cả nam và nữ để sớm phát hiện các vấn đề về sinh sản - một thách thức y tế mà các quân nhân Mỹ đang phải đối mặt với tỷ lệ cao hơn hẳn so với người dân bình thường.

Trước đó, Bộ trưởng Pete Hegseth cũng đã bãi bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine cúm trong quân đội vào tháng 4 vừa qua với lý do "tự quyết y tế".

Quyết định này sau đó đã dẫn đến một đợt bùng phát dịch cúm tại trại huấn luyện của Không quân Mỹ vào tháng 6-2026, khiến gần 300 người nhiễm bệnh.