Bộ Quốc phòng Mỹ xin cấp ngân sách khẩn cấp 80 tỷ USD vì cuộc chiến Iran

ANTD.VN - Lầu Năm Góc vừa đề xuất lên các Thượng nghị sĩ Mỹ về khoản ngân sách bổ sung trị giá khoảng 80 tỷ USD, chủ yếu để trang trải chi phí cho cuộc chiến Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

Phần lớn số tiền này nhằm bù đắp chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran, làm gia tăng áp lực lên kế hoạch tăng cường chi tiêu quân sự vốn đã rất lớn của Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) chưa chính thức gửi yêu cầu này tới Quốc hội, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã liên tục có các cuộc gặp hậu trường tại Đồi Capitol để vận động hành lang.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Feinberg cũng đã thông báo cho các ủy ban Quốc hội về đề xuất này.

Trước đó, Nhà Trắng đã gây sốc khi yêu cầu mức ngân sách kỷ lục lên tới 1,5 nghìn tỷ USD cho Lầu Năm Góc - tăng gần 50% so với năm tài khóa hiện tại.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết ông đang chờ yêu cầu chính thức từ chính phủ và khẳng định: "Chúng ta cần đảm bảo làm mọi thứ có thể để bổ sung, tái cung cấp kho đạn dược đã bị cạn kiệt, không chỉ do những gì đang xảy ra với Iran mà còn từ trước đó".

Con số 80 tỷ USD mà Lầu Năm Góc muốn cao hơn nhiều so với mức ước tính 29 tỷ USD mà Bộ trưởng Pete Hegseth đưa ra trước Quốc hội vào tháng trước.

Dù thấp hơn mức dự báo ban đầu là 200 tỷ USD khi cuộc chiến mới bùng nổ, nhiều nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ vẫn hoài nghi và cho rằng chi phí thực tế phát sinh để sửa chữa các căn cứ Mỹ bị hư hại tại Trung Đông sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Gói cứu trợ tài chính cho chiến tranh của Lầu Năm Góc đang phải đối mặt với các nghị sĩ phản đối cuộc chiến này, trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt leo thang ở trong nước.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Patty Murray đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng: "Các ông đang tiêu những đồng tiền thuế xương máu của người dân vào một cuộc chiến mà nhiều người phản đối kịch liệt".

Trước những chất vấn bủa vây của truyền thông về cái giá quá đắt của cuộc chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lập luận: "Cái giá phải trả nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là gì?".

Ông Hegseth thừa nhận quyết định đối đầu với mối đe dọa từ Tehran của Tổng thống Trump "luôn đi kèm với tổn thất và chúng tôi nhận thức rõ điều đó".