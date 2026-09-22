Muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải thông báo đến Sở Xây dựng

ANTD.VN -Theo quy định mới từ Bộ Xây dựng, trước khi thực hiện ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo kèm theo 1 bộ hồ sơ gửi tới Sở Xây dựng nơi có dự án.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2026.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng.

Theo nội dung cụ thể của thủ tục, trước khi thực hiện ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua kèm theo 1 bộ hồ sơ gửi tới Sở Xây dựng nơi có dự án.

Trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải gửi thông báo kèm hồ sơ đến Sở Xây dựng

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc một phần dự án hoặc toàn bộ dự án thì việc xác định nhà ở đã được giải chấp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 183 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm theo hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra về điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai của dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, trường hợp không đủ điều kiện bán, cho thuê mua phải nêu rõ lý do.

Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không trả lời theo thời hạn quy định thì doanh nghiệp có quyền khởi kiện, khiếu nại theo quy định pháp luật.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến. Thành phần hồ sơ gồm văn bản thông báo của chủ đầu tư dự án gửi Sở Xây dựng về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; Bảng danh sách thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; Các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng; Thông báo khởi công, hồ sơ thiết kế xây dựng; Biên bản nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án tương ứng theo tiến độ của dự án được chấp thuận, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở phải có biên bản nghiệm thu việc đã hoàn thành thi công xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Số lượng hồ sơ là 1 bộ. Thời hạn giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là chủ đầu tư dự án. Cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan thực hiện đều là Sở Xây dựng.