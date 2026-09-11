Hàn Quốc tăng mức phạt doanh nghiệp để lộ dữ liệu cá nhân quy mô lớn

ANTD.VN - Hàn Quốc sẽ áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với các doanh nghiệp làm lộ thông tin cá nhân của ít nhất 10 triệu người, trong nỗ lực tăng trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và ngăn ngừa các sự cố an ninh mạng quy mô lớn.

Vào tháng 6-2026, nền tảng thương mại điện tử Coupang bị phạt 624,6 tỷ won (466,3 triệu USD) vì làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của 37,55 triệu người

Theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ ngày 11-9, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 10% tổng doanh thu nếu để xảy ra vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng từ 10 triệu người trở lên do hành vi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng. Mức phạt tối đa trước đây là 3% doanh thu.

Chế tài mới cũng áp dụng với doanh nghiệp cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng khi tái phạm quy định bảo vệ thông tin cá nhân trong vòng 3 năm, hoặc để xảy ra rò rỉ dữ liệu do không thực hiện yêu cầu khắc phục của cơ quan chức năng.

Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc sẽ xác định mức phạt dựa trên tính chất, mức độ và hoàn cảnh vi phạm, cũng như quy mô thiệt hại đối với người dùng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể được giảm tới 40% mức phạt nếu chủ động đầu tư ngân sách, nhân lực và cơ sở vật chất cho hoạt động bảo vệ dữ liệu, áp dụng biện pháp an toàn cao hơn yêu cầu pháp luật hoặc kịp thời phát hiện, báo cáo và hạn chế thiệt hại sau sự cố.

Việc giảm mức phạt sẽ bị hạn chế nếu vi phạm bắt nguồn từ hành vi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng.

Doanh nghiệp có thể bị phạt tới 10% tổng doanh thu nếu để rò rỉ dữ liệu cá nhân quy mô lớn

Quy định sửa đổi còn tăng trách nhiệm của giám đốc điều hành và người phụ trách bảo vệ thông tin trong doanh nghiệp.

Việc bổ nhiệm, thay đổi hoặc miễn nhiệm người đứng đầu bộ phận bảo vệ dữ liệu phải được hội đồng quản trị thông qua và báo cáo cơ quan quản lý.

Thời gian qua xảy ra một số vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng tại Hàn Quốc, trong đó có sự cố liên quan nền tảng thương mại điện tử Coupang, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dùng.

Các vụ việc làm gia tăng yêu cầu áp dụng chế tài đủ mạnh đối với doanh nghiệp quản lý lượng lớn dữ liệu cá nhân.